النهضة للخدمات تُعيد هيكلة رأس المال

مسقط - الرؤية



قام مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش م ع ع ("الشركة") بدعوة كافة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي عُقد يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019م في قاعة اجتماعات الهيئة العامة لسوق المال.

حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية رئيس مجلس الإدارة الفاضل/ سمير فانسي ونائب رئيس مجلس الإدارة الفاضل/ علي حسن سليمان وعضو مجلس الإدارة الفاضل/ سندر جورج والفاضل/ مانيش دوشي. كما حضر أيضاً الفاضل/ ستيفن توماس، المدير التنفيذي للشركة والفاضل/ فيشال غوينكا، الرئيس المالي للشركة.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع عُقد لدراسة إعادة هيكلة رأسمال الشركة والموافقة عليه من قِبل المساهمين، حيث سيكون رأس مال الشركة بعد إعادة الهيكلة 23,641,000 ريال عماني وستعود الشركة بعدها لتوزيع الأرباح للمساهمين.



وأثمر اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن موافقة المساهمين بالإجماع على إعادة هيكلة رأس مال الشركة.