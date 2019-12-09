سعيد الصقلاوي | سلطنة عمان
رئيس جمعية الكتاب والأدباء العمانية ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب
بِقلْبِ الليلِ يَشْتعِلُ
ورغمَ الجَدْبِ يَنْهَطِلُ
//
يُوزِّعُ أُنْسَ بهجتِهِ
ولكنْ روحَهُ الوجَلُ
//
يَسكرُ بالهوى، والشِّعرُ
مِنْ إِحْساسِهِ ثَمِلُ
//
يَلُمُّ الحُزْنَ في فَرَحٍ
ويَحْنو وهْوَ مُعْتَدِلُ
//
ويَهدرُ في تَصامُتِهِ
ويَهدنُ وهْوَ يَقْتَتِلُ
//
يُداوي وهْوَ مَجْروحٌ
ويَحْلمُ وهْوَ مُنفَعِلُ
//
ويُقْطَعُ وهْوَ يَتَّصِلُ
ولا العَثراتِ يَنْتَعِلُ
//
فأَعْجَبُ كَيْفَ لا يَقْوى
وأَعْجَبُ كَيْفَ يَحْتَمِلُ
//
هَلِ الأَيّامُ تَخْتَطِلُ
أَمِ الأَقْدارُ تَنْتَقِلُ؟
//
وهَلْ في الْفِعْلِ ما في
النَّفْسِ والْوجدانِ يَعْتَمِل؟ُ
//
وهَلْ حَقاً خُطاً كُتِبَتْ
أَمِ الطُّرُقاتُ تَرْتَحِلُ؟ُ
//
وهَلْ دارٌ هِيَ القُبَلُ
كدارٍ ما بها قُبَلُ؟ُ
//
وهَلْ أَرضٌ هِيَ المأْوى
إذا صُلِبَتْ بها الرُّسُلُ؟ُ
//
بَديعُ الحرفِ و المَعْنى
بِلَوْنِ الفَجْرِ يَكْتَحِلُ
//
بحبِّ النَّخلِ مَعْجونٌ
وعِشْقِ الأَرضِ مُنجَبِلُ
//
مُطارَدةٌ أَمانيهِ
ويَمْلُأُ يَأْسَهُا الأملُ
//
لنورِ اللِه يَبْتَهِلُ
وبالإِنسانِ يَحْتفِلُ