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خُـطـى

الإثنين 09 ديسمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

خُـطـى

 

سعيد الصقلاوي | سلطنة عمان

رئيس جمعية الكتاب والأدباء العمانية ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب

 

بِقلْبِ الليلِ يَشْتعِلُ

                          ورغمَ الجَدْبِ يَنْهَطِلُ

//

يُوزِّعُ أُنْسَ بهجتِهِ

                            ولكنْ روحَهُ الوجَلُ

//

يَسكرُ بالهوى، والشِّعرُ

                              مِنْ إِحْساسِهِ ثَمِلُ

//

يَلُمُّ الحُزْنَ في فَرَحٍ

                            ويَحْنو وهْوَ مُعْتَدِلُ

//

ويَهدرُ في تَصامُتِهِ

                             ويَهدنُ وهْوَ يَقْتَتِلُ

//

يُداوي وهْوَ مَجْروحٌ

                            ويَحْلمُ وهْوَ مُنفَعِلُ

//

ويُقْطَعُ وهْوَ يَتَّصِلُ

                            ولا العَثراتِ يَنْتَعِلُ

//

فأَعْجَبُ كَيْفَ لا يَقْوى

                          وأَعْجَبُ كَيْفَ يَحْتَمِلُ

//

هَلِ الأَيّامُ تَخْتَطِلُ

                               أَمِ الأَقْدارُ تَنْتَقِلُ؟

//

وهَلْ في الْفِعْلِ ما في

                       النَّفْسِ والْوجدانِ يَعْتَمِل؟ُ

//

وهَلْ حَقاً خُطاً كُتِبَتْ

                          أَمِ الطُّرُقاتُ تَرْتَحِلُ؟ُ

//

وهَلْ دارٌ هِيَ القُبَلُ

                             كدارٍ ما بها قُبَلُ؟ُ

//

وهَلْ أَرضٌ هِيَ المأْوى

                      إذا صُلِبَتْ بها الرُّسُلُ؟ُ

//

بَديعُ الحرفِ و المَعْنى

                         بِلَوْنِ الفَجْرِ يَكْتَحِلُ

//

بحبِّ النَّخلِ مَعْجونٌ

                    وعِشْقِ الأَرضِ مُنجَبِلُ

//

مُطارَدةٌ أَمانيهِ

                        ويَمْلُأُ يَأْسَهُا الأملُ

//

 لنورِ اللِه يَبْتَهِلُ

                        وبالإِنسانِ يَحْتفِلُ

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