سعيد الصقلاوي | سلطنة عمان

رئيس جمعية الكتاب والأدباء العمانية ونائب رئيس اتحاد الكتاب العرب

بِقلْبِ الليلِ يَشْتعِلُ

ورغمَ الجَدْبِ يَنْهَطِلُ

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يُوزِّعُ أُنْسَ بهجتِهِ

ولكنْ روحَهُ الوجَلُ

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يَسكرُ بالهوى، والشِّعرُ

مِنْ إِحْساسِهِ ثَمِلُ

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يَلُمُّ الحُزْنَ في فَرَحٍ

ويَحْنو وهْوَ مُعْتَدِلُ

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ويَهدرُ في تَصامُتِهِ

ويَهدنُ وهْوَ يَقْتَتِلُ

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يُداوي وهْوَ مَجْروحٌ

ويَحْلمُ وهْوَ مُنفَعِلُ

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ويُقْطَعُ وهْوَ يَتَّصِلُ

ولا العَثراتِ يَنْتَعِلُ

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فأَعْجَبُ كَيْفَ لا يَقْوى

وأَعْجَبُ كَيْفَ يَحْتَمِلُ

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هَلِ الأَيّامُ تَخْتَطِلُ

أَمِ الأَقْدارُ تَنْتَقِلُ؟

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وهَلْ في الْفِعْلِ ما في

النَّفْسِ والْوجدانِ يَعْتَمِل؟ُ

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وهَلْ حَقاً خُطاً كُتِبَتْ

أَمِ الطُّرُقاتُ تَرْتَحِلُ؟ُ

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وهَلْ دارٌ هِيَ القُبَلُ

كدارٍ ما بها قُبَلُ؟ُ

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وهَلْ أَرضٌ هِيَ المأْوى

إذا صُلِبَتْ بها الرُّسُلُ؟ُ

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بَديعُ الحرفِ و المَعْنى

بِلَوْنِ الفَجْرِ يَكْتَحِلُ

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بحبِّ النَّخلِ مَعْجونٌ

وعِشْقِ الأَرضِ مُنجَبِلُ

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مُطارَدةٌ أَمانيهِ

ويَمْلُأُ يَأْسَهُا الأملُ

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لنورِ اللِه يَبْتَهِلُ

وبالإِنسانِ يَحْتفِلُ