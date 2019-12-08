الأحد, 08 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

شركة طيران ماليزية تبيع وجبات الطائرة في المطاعم!

الأحد 08 ديسمبر 2019 10:54 م بتوقيت مسقط

شركة طيران ماليزية تبيع وجبات الطائرة في المطاعم!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لا يمثل الطعام على الطائرة أي متعة تذكر، لكن إحدى شركات الطيران تراهن على أن المسافرين يحبون طعامها على الطائرات، لدرجة أنها على استعداد لدفع ثمنها في المطاعم المتاحة في المدن.

فقد أعلنت شركة إير آسيا عن خطط لافتتاح أكثر من 100 مطعم على مستوى العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة؛ حيث ستقدم المطاعم نفس القائمة التي تبيعها الشركة على متن الرحلات الجوية، بما في ذلك أرز الدجاج وسمك الأناناس وغيرها من الأطباق الأخرى. هذه الخطوة هي جزء من خطط الشركة لتصبح علامة تجارية في عالم الطعام وتأمل الشركة أن تجعل أطباقها الآسيوية تنافس الطعام الغربي.

وافتتح أول مطعم في مركز تسوق في كوالالمبور بماليزيا. وتبلغ تكلفة معظم الأطباق حوالي 3 دولارات أمريكية وتشمل مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية، إضافة إلى أطباق أخرى شهيرة على متن الطائرة. وتفخر شركة الطيران أنها تقدم نفس القائمة التي تبيعها على الرحلات الجوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا توني فيرنانديز "حلمنا هو أن يكون هناك واحد في تايمز سكوير" بولاية نيويورك.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 مارس 2016

"طيران السلام".. العلامة التجارية لأول شركة طيران اقتصادي بالسلطنة

المزيد

24 أغسطس 2016

المحروقية تبحث تطوير المشاريع السياحية بالسلطنة مع شركة ماليزية متخصصة

المزيد

23 مايو 2016

"مسقط لتوزيع الكهرباء" توقع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات مع شركة ماليزية

المزيد

28 ديسمبر 2015

"سامسونج" تبيع 5 ملايين سهم في شركة شقيقة بعد قرار تنظيمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

لأول مرة في تاريخها.. البحرين بطلا لكأس الخليج

رياضة - محلي

أكثر من 84 ألف سائح من مختلف الجنسيات يزورون الجبل الأخضر في 6 أشهر

عمان - سياحة عمان

أمطار متفاوتة الغزارة على الولايات مع بدء تأثيرات "أخدود المنخفض"

المحليات - أخبار

هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

المحليات - أخبار

أمطار رعدية على جنوب الباطنة ومسقط والشرقية

المحليات - أخبار

تعطل عدد من إشارات المرور في مسقط .. وبلاغات الاحتجاز مستمرة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة