شركة طيران ماليزية تبيع وجبات الطائرة في المطاعم!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

لا يمثل الطعام على الطائرة أي متعة تذكر، لكن إحدى شركات الطيران تراهن على أن المسافرين يحبون طعامها على الطائرات، لدرجة أنها على استعداد لدفع ثمنها في المطاعم المتاحة في المدن.

فقد أعلنت شركة إير آسيا عن خطط لافتتاح أكثر من 100 مطعم على مستوى العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة؛ حيث ستقدم المطاعم نفس القائمة التي تبيعها الشركة على متن الرحلات الجوية، بما في ذلك أرز الدجاج وسمك الأناناس وغيرها من الأطباق الأخرى. هذه الخطوة هي جزء من خطط الشركة لتصبح علامة تجارية في عالم الطعام وتأمل الشركة أن تجعل أطباقها الآسيوية تنافس الطعام الغربي.

وافتتح أول مطعم في مركز تسوق في كوالالمبور بماليزيا. وتبلغ تكلفة معظم الأطباق حوالي 3 دولارات أمريكية وتشمل مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية، إضافة إلى أطباق أخرى شهيرة على متن الطائرة. وتفخر شركة الطيران أنها تقدم نفس القائمة التي تبيعها على الرحلات الجوية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا توني فيرنانديز "حلمنا هو أن يكون هناك واحد في تايمز سكوير" بولاية نيويورك.