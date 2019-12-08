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هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

الأحد 08 ديسمبر 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

هيثم بن طارق يفتتح اجتماع منظمة الصحة العالمية حول الأمراض غير السارية والصحة النفسية.. غدًا

مسقط - الرؤية

يَرْعَى صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، غدا الثلاثاء، افتتاح أعمال الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية، والذي تنظمه المنظمة لعدة أيام، وتستضيفة السلطنة بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

وأختيرت السلطنة لاستضافة هذا الحدث العالمي المهم؛ نظرا لما حققته من نجاح في التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن التصدي لمراحل الأمراض غير السارية، وتقديم نماذج لتمكين الجهات المعنية المتعددة على الصعيد العالمي في مجال الصحة، وبالتالي الإسراع في تنفيذ الاستجابات الوطنية للأمراض غير المعدية وحالات الصحة النفسية. ويُعد هذا الحدث أول اجتماع عالمي بشأن الأمراض غير السارية منذ إعلان الأمم المتحدة الرفيع المستوى للعام 2018 بشأن الأمراض غير السارية وإعلان الأمم المتحدة رفيع المستوى للعام 2019 بشأن التغطية الصحية الشاملة. وسيوفر الاجتماع منصة متقدمة لتمكين مختلف الجهات العاملة في مجال الصحة على الصعيد العالمي، وتسهيل عملها، وتوسيع نطاق العمل الوطني بشأن الأمراض غير السارية، مع ربط ذلك بخطة تحقيق غاية التنمية المستدامة التي تصبو إلى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول العام 2030 وتعزيز الصحة النفسية.

وتشارك خلال الاجتماع العالمي أكثر من 150 دولة، مع مجموعة مختارة من شركاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية والجهات المانحة، لعقد اجتماع مؤثِّر لبناء القدرات يركِّز على كيفية تنفيذ الحكومات لحلول "أفضل الخيارات" منخفضة التكلفة المعتَمَدة من المنظمة، والتي من شأنها الحد من الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية على نطاق هائل؛ حتى يمكن إنقاذ عشرات الملايين من الأرواح. وعلاوةً على ذلك، يمكن من خلال هذه التدابير إنقاذ حياة 8 ملايين شخص في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وذات الدخل الأكثر انخفاضاً بحلول العام 2030، وتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 350 مليار دولار أمريكي. وتتراوح أمثلة هذه الحلول بين حظر التسويق وفرض الضرائب بهدف الحد من التعرُّض للتبغ والأطعمة والمشروبات غير الصحية، وإتاحة الحصول على الخدمات الصحية الأساسية لجميع الناس لحمايتهم من هذه الحالات المَرضية.

ويتمثل الهدف الشامل للاجتماع العالمي في الإسراع بتنفيذ تدابير وطنية للتصدي للأمراض غير السارية واعتلالات الصحة النفسية؛ بهدف الحدّ من الوفيات المبكرة وتوسيع نطاق التدخلات من أجل بلوغ الغاية 3-4 من أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030. ويتمحور الاجتماع حول تبادل التجارب الناجحة للبلدان وما تواجهها من صعوبات.

وسيندرج الاجتماع العالمي ضمن الرؤية المبيّنة في برنامج العمل العام الثالث عشر للمنظمة (2019-2023) من أجل تحقيق ثلاث أولويات إستراتيجية (تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والتصدي لحالات الطوارئ الصحية، وتعزيز صحة المجموعات السكانية) من خلال غايات المليارات الثلاثة.

وتصاحب الاجتماع جملة من الفعاليات تبدأ اليوم الإثنين باجتماع فني في الفترة الصباحية لمديري برنامج الأمراض غير المعدية، فيما تقام في الفترة المسائية فعالية المشي "الصحة قول وعمل"، والتي تنظم في مجمع السلطان قابوس الرياضي.

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