مدير عام جديد لمنتجع "أليلا الجبل الأخضر"

مسقط - الرؤية

عيَّن "أليلا الجبل الأخضر" -المنتجع التابع لمجموعة عُمران، الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة- كارل مارشال مديرا عاما جديدا للمنتجع، بخبرة تزيد على 17 عاما في مجال التسويق، حيث عمل في إدارة الفنادق بمجموعة حياة منذ العام 2006، وتبوأ خلالها مناصب قيادية في المبيعات والتسويق في كل من أستراليا والإمارات العربية المتحدة. كما تم تعيينه مديراً عاماً لفندق حياة ريجينسي دار السلام في العام 2014، وبعدها لفندق حياة ريجينسي جوهانسبورج في 2017.

وقال كارل مارشال: فخور بالانضمام إلى فريق أليلا الجبل الأخضر في سلطنة عمان، حيث يعد هذا المنتجع من أبرز الوجهات السياحية في البلاد، ويتميز بطابع الضيافة الفاخر والموقع المميز والاهتمام برفاهية الضيوف والاستدامة.. إنه فعلاً أيقونة سياحية رائعة في القطاع السياح.

وتُسهم أجواء المنتجع بمرافقه الفاخرة، إضافة لموقعه الذي يسمح للمقيم فيه بالوصول إلى أفضل ما في المنطقة من نشاطات كالمسير الجبلي، ومراقبة النجوم واستكشاف المقومات الطبيعية والجيولوجية في الجبل الأخضر، في أن تجعل المنتجع إحدى أفضل الوجهات شهرة، إلى جانب حصوله على الإشادة الواسعة والجوائز العديدة من قبل الزوار وخبراء قطاع السفر.