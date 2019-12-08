غدًا.. افتتاح ملتقى الواجبات المنزلية في جامعة السلطان قابوس

مسقط – الرؤية

تُنظم جامعة السلطان قابوس يوم غدٍ الثلاثاء، مًلتقى الواجبات المنزلية «نحو ممارسات إيجابية وإبداعية»، وهو الملتقى البحثي الأول للمجموعة البحثية «الدافعية والتنشئة الوالدية» في قسم علم النفس بكلية التربية بالجامعة.

ويمثل الملتقى تجمعا علميا بحثيا يجمع الباحثين المختصين في التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع والمتخصصين في الجوانب الصحية، في يومين لمناقشة أحدث البحوث العلمية والمُمارسات المحلية والدولية المتصلة بالواجبات المنزلية والحقيبة المدرسية.

ويشارك في الملتقى باحثون من داخل السلطنة وخارجها يمثلون مختلف المؤسسات الأكاديمية والتربوية والحكومية والخاصة، كجامعة السلطان قابوس وجامعة ظفار، ووزارة التربية والتعليم، والجامعة العربية المفتوحة، ومجلس الدولة، وبعض المدارس الخاصة، ومجموعة من طلبة الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، كما يشارك مجموعة من مديري المدارس الحكومية في إدارة الجلسات العلمية وعرض تجارب المدارس في حل مشكلة ثقل الحقيبة المنزلية وأفكار إبداعية متصلة بتنظيم الواجبات المنزلية.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا المُتصلة بالواجبات المنزلية من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والصحية من خلال مناقشة مجموعة من المحاور ذات العلاقة بالموضوع. ويستهدف الملتقى مختلف الأكاديميين والتربويين والاجتماعيين والأطباء وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التربوي.