«صدى الشباب» يحتفل باليوم العالمي للتطوع بولاية عبري

عبري - ناصر العبري

احتفلت مؤسسة صدى الشباب بيوم التطوع العالمي، والذي يُوافق الخامس من ديسمبر من كل عام تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن حمدان الربيعي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية عبري، وذلك تأكيدًا على أهمية العمل التطوعي في دفع عجلة التنمية بالمجتمعات.

واشتمل البرنامج على ورشة حول «الابتكار في العمل التطوعي» قدّمها المدرب فارس العوفي مدرب معتمد للمخترعين ومتخصص في مجال الموهبة والإبداع وعضو بمجلس إدارة الجمعية الخليجية للعمل التطوعي.

واختتم البرنامج بأمسية عن اليوم العالمي للتطوع، حيث ألقت الفاضلة هدى بنت سليمان الشملية ممثلة المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة الظاهرة (قسم الجمعيات) كلمة عبّرت فيها عن أهمية العمل التطوعي في النهوض بالوطن ومدى إسهام الجمعيات في تعزيز مفهوم التطوع لدى أفراد المجتمع.

وألقى الشاعر المنتصر البلوشي قصائد شعرية أمتع بها مسامع الحضور، كما تضمنت الأمسية جلسة حوارية بعنوان«التطوع أسلوب حياة» باستضافة فريق عبري الخيري والجمعية العمانية للسرطان بمحافظة الظاهرة وفريق ينقل الخيري والفاضل طلال الغريبي من الشباب المتطوعين وحاورهم خلال الجلسة الفاضل غصن الحاتمي، حيث تناولت الجلسة تجارب في العمل التطوعي وأثره في المجتمع.

وأدى الممثل مازن الزدجالي مشهدا مسرحيا يحمل رسالة عن التطوع قدمها بطريقة فن البانتونايم. وفي الختام تم تكريم المشاركين في اليوم العالمي للتطوع الذي احتفت به مؤسسة صدى الشباب، وذلك تثمينًا لجهود أصحاب العطاء وغرس ثقافة التطوع كأسلوب حياة لدى الأفراد.