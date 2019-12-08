تعطل إشارات المرور في معظم المناطق بمسقط .. وبلاغات الاحتجاز مستمرة

الرؤية - خاص

تعطلت معظم الإشارات المرورية في محافظة مسقط بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مع وجود كثافة مرورية عالية.

وأهابت الشرطة بالجميع توخي الحيطة والحذر نظراً لغزارة الأمطار الرعدية والمحتمل استمرار هطولها على معظم محافظات السلطنة.

وأشارت شرطة عمان السلطانية، إلى انتشار دوريات الشرطة على الطرقات ومجاري الأودية والشعاب، منوهة على الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة في وقت المطر وعدم المجازفة بعبور الأودية.

من جانبها قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إنها تتعامل مع بلاغ إحتجاز بلاغ عن احتجاز شخصين بداخل مركبه في مجرى وادي خدل بولاية عبري، وبلاغ عن احتجاز شخص بمركبته بوادي الصبيخي بولاية عبري، وجاري التعامل معه بلاغ عن احتجاز عائلة بمركبتهم في مجرى وادي السحتن بولاية الرستاق.

وتشهد قرى وولايات محافظات الظاهرة وجنوب الباطنة والبريمي ومسقط وشمال الشرقية حاليا هطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، جرت على إثرها الأودية والشعاب .