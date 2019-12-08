"كروية الديوان": فريق مكتب الوزير ينعش آمال التأهل بفوز مستحق

مسقط- الرؤية

تتواصل المنافسة في النسخة الخامسة من بطولة وحدات ديوان البلاط السلطاني لكرة القدم 2019 وذلك على أرضية ملعب شؤون البلاط السلطاني بالخوض، فحامل اللقب فريق الشؤون الإدارية و المالية (أ) والوصيف فريق المراسم السلطانية يحققان أولى فوز لهما، بينما فريق الخدمات الطبية (أ) يتعثر، اما فريق مكتب الوزير فينعش آماله بتحقيق فوز مستحق بثلاثية نظيفة.

الجولة الثانية

في الجولة الثانية من البطولة الخامسة لوحدات ديوان البلاط السلطاني لكرة القدم 2019، هيمن التعادل السلبي على مواجهة فريق الشؤون الإدارية و المالية (ب) وفريق الخدمات الطبية (ب)، بالرغم من المحاولات العديدة التي شهدها اللقاء الا ان مهاجمي الفريقين لم يتمكنوا من فك طلاسم شباك بعضهم البعض، فيما تمكن فريق مركز السلطان قابوس العالي للثقافة و العلوم من تحقيق فوز صريح على فريق الخدمات الطبية (أ) بنتيجة هدفين من دون رد، وذلك بعد تقدم فريق المركز بهدف مبكر في الدقيقة (1) بأقدام لاعبه موسى المرشودي، في حين سعى فريق الخدمات الطبية (أ) تعديل النتيجة الا ان محاولاته اصتدمت بهدف ثاني احرزه لاعب فريق المركز احمد الفليتي في الدقيقة (34)، كما تمكن فريق صندوق تقاعد موظفي الديوان ومكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية من تحقيق فوزه الأول على حساب فريق الوزير بنتيجة هدفين مقابل هدف، فأستطاع فريق الصندوق من قلب النتيجة والظفر بنقاط اللقاء وذلك بعد تلقت شباكه هدف مبكر في الدقيقة (3) جاء بأقدام منذر الهنائي، الا فريق الصندوق تمكن من ادراك النتيجة عبر لاعبه خالد العلوي في الدقيقة (28)، ثم اضاف ذات اللاعب هدف الفوز الثاني في الدقيقة (30).

الجولة الثالثة

في الجولة الثالثة انعش فريق مكتب الوزير آماله في الصعود وذلك بعد تفوقه على فريق وحدة الدعم والتنفيذ والمتابعة ومجلس التعليم، اذ تمكن فريق الوزير من اكتساح خصمه بثلاثية نظيفة، احرزها لاعبه المتألق ونجم اللقاء سالم الكاسبي في الدقائق (4) و (28) و(30)، اما ثاني المواجهات فشهدت فوز صعب لفريق الرقابة الإدارية و المالية على فريق حفظ البيئة وحديقة النباتات والأشجار العمانية بهدف يتيم، سجله اللاعب عبدالعزيز المقبالي في الدقيقة (7). وفي لقاء قمة الجولة الثالثة بين فريقي المراسم السلطانية وفريق التطوير الإداري ونظم المعلومات، تمكن وصيف النسخة الماضية فريق المراسم من كسب اللقاء بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، فكان فريق المراسم هو الفاتح للنتيجة عبر أقدام لاعبه احمد النبهاني في الدقيقة (20)، ولكن الرد جاء سريعا من فريق التطوير باحراز هدف التعديل عبر نجم الفريق عوض الجلنداني، الا ان وصيف البطولة دافع عن كبريائه فأستطاع احراز هدف ثاني عبر نجم اللقاء احمد النبهاني في الدقيقة (28)، وبالرغم من محاولات فريق التطوير في العودة للقاء الا انها جميعا لم يكتب لها النجاح، وقبل نهاية اللقاء اطلق فريق المراسم رصاصة الرحمة على خصمه باحراز هدف ثالث عبر اقدام بدر اليعقوبي، في ختام لقاءات الجولة الثالثة تمكن فريق الشؤون الإدارية و المالية (أ) من تعويض تعادله في اللقاء السابق، فاستطاع هز شباك خصمه فريق مشروع المليون نخلة والبحث الميداني بثلاثية نظيفة شهدت تألق نجم الفريق راشد البوسعيدي، حبيب الوهيبي هو من افتتح باب التسجيل في الدقيقة (8) من عمر الشوط الأول، وفي الرمق الأخير للشوط الأول تمكن راشد البوسعيدي نجم اللقاء من احراز هدف ثاني، في الشوط الثاني سعى فريق مشروع الميون نخلة الى العودة للقاء الا ان شباكه تلقت هدف ثالث عبر راشد البوسعيدي.

مواجهات اليوم

فيما تشهد لقاءات الجولة الرابعة مساء اليوم مواجهة نارية بين فريقي المراسم السلطانية وصيف النسخة الماضية وفريق الخدمات الطبية (أ) الفريق العنيد، فلقاء يحمل خصوصية بحكم ان فريق المراسم يريد ضمان الصعود فيما فريق الخدمات الطبية (أ) يسعى الى تعويض خسارته في آخر لقاءاته وبتالي العودة الى صفوف المنافسة، اللقاء الثاني هو الآخر لا يقل سخونة عن المواجهة الأولى وذلك حين يلتقي الفريق الجريح فريق التطوير الإداري ونظم المعلومات الذي مني بخسارة من فريق المراسم في الجولة الثالثة، بفريق مركز السلطان قابوس المنتشي بفوز اخير على حساب فريق الخدمات الطبية (أ) بثنائية، فالفريق يسعى الى حسم تأهله الى الدور القادم، وفي المجموعة الحديدية يصتدم فريق مكتب الوزير بحامل اللقب فريق الشؤون الإدارية والمالية (أ)، فريق مكتب الوزير بعد فوزه الأخير ينوي الحفاظ على حظوظه في التأهل الا ان الخصم ليس بالفريق الهين، لذا فأن الفريق في اختبار صعب، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، اما آخر المواجهات فسوف تشهد مواجهة شرسة بين فريق صندوق التقاعد ومكتب المستشار الذي حقق أولى نقاطه الثلاث ويأمل في مواصلة حصد النقاط، في المقابل فريق مشروع المليون نخلة والبحث الميداني، ليس لديه النية في تفريط نقاط اللقاء، اذ انها تعد طوق النجاة له من الخروج المبكر.

لقاءات الغد

فيما تتواصل منافسات النسخة الخامسة للبطولة يوم الغد بثلاث مواجهات، اذ تشهد اولى مواجهات الجولة الخامسة لقاء يجمع فريق الشؤون الإدارية و المالية بفريق وحدة الدعم ومجلس التعليم، اما ثاني اللقاءات فسوف تجمع فريق الرقابة الإدارية والمالية بفريق الخدمات الطبية (ب)، اما مسك ختام المواجهات في الجولة الخامسة فسوف يجمع فريق حفظ البيئة وحديقة النباتات وفريق الشؤون الإدارية و المالية (ب).