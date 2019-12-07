سوزا: سنكافح لإسعاد الشعب البحريني

أكد البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب البحرين، على ثقته بلاعبيه مؤكدا قدرتهم على تحقيق الفوز على المنتخب السعودي في النهائي المرتقب ومعانقة اللقب الخليجي الأول في تاريخهم.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي: «أتمنى أن يقدم الفريق أفضل ما لديه أمام المنتخب السعودي، فقد ظهر بشكل جيد أمام العراق في نصف النهائي وعلينا اليوم أن نظهر بشكل أفضل، كي نتوج باللقب».

وأضاف سوزا :«أردك جيدا أن الفوز واللقب غاية الشعب البحريني، ولكن علينا أن نفكر أيضًا أننا ماضون في بناء فريق جديد للمستقبل، ومثل هذه المباريات ذات المستوى العالي والنسق السريع تصنع الخبرة والهوية للاعبين، وثقتي كبيرة في رجالي».

وحول تأثر لاعبيه باللعب أشواطًا إضافية أمام العراق في نصف النهائي قال: «لدينا 23 لاعبًا، سنبدأ المباراة بـ 11، والجمهور البحريني سيكون حافزًا لهم لبذل أقصى ما لديهم، وخوض أشواطً إضافية لا يقلل أبدا من حظوظنا فنحن جاهزون بكفاءة بدنية كبيرة».

وعن ضغط الجماهير الذي يتطلع لتحقيق أول لقب خليجي قال :« علي أن أقوم بواجبي وأؤدي مسؤوليتي، والضغط جزء من لعبة كرة القدم، وأنا راض عن أداء اللاعبين وعما قدمته مع البحرين منذ أن توليت المهمة».