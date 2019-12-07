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مهدي حميدان: حلم اللقب بات قريبًا

السبت 07 ديسمبر 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

مهدي حميدان: حلم اللقب بات قريبًا

 

 

أكد لاعب وسط المنتخب البحريني، مهدي حميدان، على جاهزية زملائه لنهائي خليجي 24، متطلعًا لمعانقة اللقب الخليجي الأول، وإسعاد جماهير البحرين التي تتطلع للقلب منذ استضافة أول نسخة في المنامة عام 1970.

وقال حميدان – 26 سنة  - في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «جاهزون وعقدنا العزم على بذل كل الجهود لتحقيق هدفنا، ولقد بذلنا تضحيات كبيرة من أجل الوصول للنهائي».

وحول التحضيرات للمباراة النهائي قال: «لم نقم بتحضيرات استثنائية فالمدة قصيرة، كل ما يمكن قوله إن 23 لاعبا جاهزون وسنسعى جاهدين للدفاع عن ألوان البحرين أمام الشقيق السعودي».

 

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