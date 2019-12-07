انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية

مسقط - الرؤية

تستعد الجمعية العُمانية لإدارة الموارد البشرية (OSHRM) لتدشين مؤتمرها السنوي الخامس بعنوان "الموارد البشرية قلب الأعمال" في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بشراكة استراتيجية مع مجموعة نماء القابضة والاتحاد العربي للكهرباء ودعم كبير من مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.

يهدف المؤتمر لتسليط الضوء على أفضل ممارسات الموارد البشرية جنبًا إلى جنب مع التقنيات الحديثة لتغيير بيئة مكان العمل في جميع أنحاء العالم بشكل عميق، وقد يؤدي تطبيق هذه الممارسات لتغير في بيئة وعلاقات العمل بشكل عام.

يسعى المؤتمر للمساهمة في رسم خارطة الطريق لمستقبل العمل من خلال جمع مجتمع يضم مئات من صانعي القرار وأصحاب الرؤى والتقنيين على منصة مشتركة. يعرض هذا المؤتمر طرقًا أكثر ذكاءً للعمل، مدعومة بتقنية الموارد البشرية المبتكرة وأحدث رؤى تحول الأعمال التي يقودها مسؤولون تنفيذيون عالميون من بعض أكثر المؤسسات شهرة في العالم.