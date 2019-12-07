"كريدت عُمان": 21 مليون ريال مبيعات مُؤمّنة بالربع الثالث

مسقط - العمانية

تواصل وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية "كريدت عُمان" جهودها لتعزيز الصادرات العمانية عبر خدماتها التأمينية التي تقدمها لزبائنها من أجل الترويج لمنتجاتهم ودخولهم إلى أسواق عالمية غير تقليدية دون القلق من فشل سداد المشتري.

وبلغ إجمالي قيمة المبيعات المؤمنة لدى وكالة ضمان ائتمان الصادرات العمانية "كريدت عُمان" خلال الربع الثالث من العام الجاري ما قيمته ٢١ مليونًا و٣٠٩ آلاف ريال عماني.

وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن "كريدت عُمان" أن نصيب قيمة المبيعات المؤمن عنها للصادرات بلغ ١٥ مليونًا و٧٠٠ ألف ريال عماني فيما بلغت قيمة الأعمال المعلن عنها للمحلي ما قيمته ٥ ملايين و٦٠٩ آلاف ريال عماني.

كما بلغ إجمالي قيمة سقوف الائتمان المعتمدة للصادرات والمحلي للربع الثالث من العام الجاري ما قيمته ٩ ملايين و٦٧٥ ألف ريال عماني حيث بلغ نصيب سقوف الائتمان المحلية للمبيعات داخل السلطنة مليونًا و٣٢٥ ألف ريال عماني بينما بلغت قيمة سقوف الائتمان للصادرات ٨ ملايين و٣٥٠ ألف ريال عماني.