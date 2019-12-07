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السلطنة تشارك بـ«العمال» في المهرجان المسرحي الخامس لـ«ذوي الإعاقة» بالكويت

السبت 07 ديسمبر 2019 06:36 م بتوقيت مسقط

أحد مشاهد العرض المسرحي
من أحداث العرض المسرحي للسلطنة
من عرض مسرحية العمال لوفد السلطنة

مسقط – الرؤية

قدَّمت السلطنة مُمثلة في وزارة التنمية الاجتماعية عرضها المسرحي «العمال»، وذلك ضمن فعاليات المهرجان المسرحي الخامس للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُقام في دولة الكويت حتى التاسع من ديسمبر الجاري.

تدور أحداث العرض الذي عمل على تأليفه وإخراجه جلال بن عبد الكريم اللواتي حول رجل بسيط عاطل عن العمل يُدعى حمدان، وتحاصره هموم الحياة ويفقد الأمل ويحاول الانتحار من أعلى سطح مبنى، فيصطدم في محاولة انتحاره بمُراقب عمال النظافة الذي يهزأ بحمدان وهمومه ويصغرها مقارناً إياها بهمومه وغربته عن بلده، ثم تزل قدم حمدان فيسقط فينقذه مجموعة من عمال النظافة.

 ويتبنى حمدان إضراباً لعُمال النظافة كنوع من رد الجميل للعمال، فيتوقف بموجبه العمال عن العمل وتتسخ المدينة؛ لأنَّ أهلها لا يجيدون التنظيف، ويصل الخبر إلى مسؤول المدينة الذي يسخر بدوره من الإضراب ومن عمال النظافة، ويكبر الإضراب بتدخل الجمعيات الدولية وجمعيات المجتمع المدني التي تقحم نفسها ومطالبها في الإضراب متناسية العمال، ويؤدي ذلك إلى تضخم الإضراب وتكاثر مطالبه، مما يثير سخط مسؤول المدينة الذي  يأمر بحل الإضراب مستخدماً طرقاً سياسية تارة وعنيفة تارة أخرى، ويكتشف حمدان أنه أوقع نفسه في دائرة أكبر بكثير من أن يتحكم فيها، وأنه غير قادر على إدارة إضراب.

وعمل على تقديم هذا العرض المسرحي من الإعاقة البصرية: عمران بن صالح الرحبي، وأمير بن ناصر الحديدي، وفيصل بن جندوب الحارثي، وأحمد بن أسلم الحسني، وعيسى بن خميس العويسي، ومن الإعاقة السمعية: مروان بن رمضان الزدجالي، ومحمد بن سويد البوسعيدي، وياسر بن سعيد الوهيبي، وزاهر بن أحمد السيابي، وأيضاً عبد الرحمن بن مبارك الضامري من فئة متلازمة داون، وقاسم بن سالم الريامي، وبلقيس بنت علي البلوشية، وكان في السينوغرافيا خالد بن سيف العامري، وفي المؤثرات الصوتية عيسى بن النوبي آل سعد، وساهم في عمل الديكور أنور بن خليفة الخنصوري.

وعقب انتهاء العرض المسرحي العماني أوضح حمود بن مرداد الشبيبي رئيس وفد السلطنة المشارك أن السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية قدمت عرضاً نال إعجاب القائمين على الشأن المسرحي، ويظهر جلياً من خلال التفاعل الكبير من قبل الجمهور أثناء العرض وبعده.

وقال جلال بن عبد الكريم اللواتي مخرج ومؤلف مسرحية «العمال»: «نتمنى أن يرفع هذا العمل الذي قدم في الكويت اسم السلطنة، وأوجه الشكر للقائمين على هذا العرض الذين قدموا تضحيات وجهود كبيرة وواضحة في هذا العمل، حيث كانت التدريبات شاقة في بعض الأحيان، كما توجه بالشكر إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

 

 

 أوضح الممثل عمران بن صالح الرحبي أن مشاركته في هذا المهرجان تعتبر الثالثة، ولله الحمد استطاع الممثلون في تقديم عرض وصلت رسالته للجمهور، ومتمنيا من هذا المهرجان الذي يتكرر كل ثلاث سنوات المساهمة في تغيير النظرة تجاه فن الأشخاص ذوي الإعاقة والقائمين عليه.

وأشار خالد بن سيف العامري، مخرج السينوغرافيا، إلى أن العمل مع  الأشخاص ذوي الإعاقة له طعم يولد نوعا من المعرفة المتجددة التي تكتسب من خلال التعامل معهم وليس بالدراسة، والمشاركة في هذا المهرجان الخامس تعتبر تتويجاً لما حصلت عليه السلطنة، وهو الفوز بالمركز الأول في المهرجان الرابع المقام في السلطنة، إلى جانب إظهار قدرات وإمكانيات والطاقات التي تمتلكها هذه الفئة، وأنهم بحاجة فقط إلى التمكين والأخذ بيديهم على خشبة المسرح ومنحهم مساحة للتعبير عن مشاعرهم وطموحاتهم.

 

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