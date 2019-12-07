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لجنة كتاب وأدباء «الظاهرة» تنظم أمسية شعرية عمانية عربية

السبت 07 ديسمبر 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

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ضنك: الرؤية

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة بلجنة كتاب وأدباء محافظة الظاهرة أمس الأول أمسية شعرية بولاية ضنك لمجموعة من الشعراء العمانيين والخليجيين.

وشهدت الأمسية مشاركة عدد من الشعراء، فمن السلطنة شارك الشاعر عبدالحميد الدوحاني والشاعر حسن المعمري ومن دولة الكويت كلٌ من الشاعر حمود شاهر والشاعر فلاح بن صبح ومن مملكة البحرين شارك الشاعر عيسى السرور، ومن المملكة الأردنية الهاشمية الشاعر يوسف الهرش، ومن تقديم الشاعر إبراهيم الشيباني وإدارة الشاعر سالم بن مهزع كانت برعاية سعادة حمود بن أحمد اليحيائي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية ضنك.

وتضمنت الأمسية مجموعة من الفقرات أهمها فقرة لفن العيالة، بالإضافة إلى الجلسات الشعرية للشعراء المشاركين الذين أمتعوا الحضور بقصائدهم الشعرية المتفردة والتي تغنت بالوطن ومفرداته وأصالته، بمرورا بالقصائد الشعرية الذاتية والغزلية المغايرة، مثلت تجاربهم الشعرية على مدى السنوات الماضية.

وأشارت موزة بنت خالد اليحيائية رئيسة لجنة الكتاب والأدباء بمحافظة الظاهرة في حديث لها إلى الجهود التي يقوم بها الشعراء العمانيون في التواصل الثقافي والشعري فيما بينهم مما يوجد نوعا من الحراك في شأن الشعر الشعبي في منطقة الخليج.

 وأوضحت أن هذه الأمسية جاءت بالتنسيق مع الشاعر عبدالحميد الدوحاني والشاعر حسن المعمري الذي عملوا على تذليل كل الصعوبات لإحياء أمسية عربية خالصة وإضفاء روح التواصل بين الشعراء في منطقة الخليج.

وأكدت أنَّ هذه الأمسية تأتي ضمن جهود جمعية الكتاب والأدباء في تفعيل دورها في المجتمع الثقافي الشعري في السلطنة وإيجاد خريطة أدبية واضحة يستطيع من خلالها الشاعر رسم ملامح قصيدته مهما تعددت توجهاتها.

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