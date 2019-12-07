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فريق مدارس بهلاء يفوز في مسابقة المناظرات الطلابية بـ«تعليمية الداخلية»

السبت 07 ديسمبر 2019 06:31 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - نزوى

اختتمت بمركز التدريب والإنماء المهني بولاية نزوى مسابقة المناظرات الطلابية لطلاب تعليمية الداخلية، والتي نظمها وأشرف عليها دائرة البرامج التعليمية مُمثلة بقسم الأنشطة التربوية بالمديرية.

 

وجرت التصفيات النهائية بين 8 فرق تُمثل ولايات المحافظة الثماني، وتم اختيارها بعد التصفيات التمهيدية التي جرت في وقت سابق من هذا العام بين طلاب المدارس، وتشكَّلت لجنة التقييم النهائي برئاسة الدكتور خميس بن علي بن خميس المعمري المحاضر بكلية العلوم التطبيقية ومحمد بن غصن بن يحيى الهنائي ويقين بنت سالم السنانية من جامعة نزوى، وخليل بن سيف الحضرمي مشرف مادة اللغة العربية وسالم بن سليمان المسروري وخالد بن سيف بن مبارك الصبيحي وعبدالرحيم بن محمد بن خلفان الشكري أخصائيي قسم الأنشطة التربوية.

وأتاحت اللجنة للفرق الثمانية تقديم مرافعاتها حول الموضوعات التي تم طرحها؛ حيث تتم المسابقة بين فريقين؛ أحدهما للموالاة، والآخر للمعارضة، وقد سبق هذه المرحلة تقسيم المدارس إلى قطاعات وبلغ عدد الطلاب في الجولة الأولى والتمهيدية للتصفيات من مختلف الولايات ٣٣٠ طالبا وطالبة.

وأسفرت النتائج عن فوز قطاع بهلاء بالمركز الأول ومثله الطالب عبدالله بن هلال الزهيمي من مدرسة بلعرب بن سلطان للتعليم الأساسي (10 - 12) والطالبة جنان بنت سيف الهنائية مدرسة بسياء للتعليم الأساسي بنات ( 5 - 12) والطالبة ريم بنت سيف العدوية مدرسة عائشة الريامية للبنات (10- 12) ، وجاء في المركز الثاني قطاع مدارس منح وقد تم اختيار ثلاثة طلاب لتمثيل المحافظة على مستوى السلطنة.

وكرمت رسمية بنت خلفان الحنشية المديرة المساعدة بدائرة البرامج التعليمية لشؤون الأنشطة والرعاية الطلابية الطلاب والفرق الفائزة وعن المسابقة حدثنا سعيد بن علي العوفي أخصائي نشاط ثقافي بتعليمية الداخلية قائلا تعد المناظرات الطلابية نشاطاً ثقافياً ذا أهمية بالغة.

 

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