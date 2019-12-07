"إشراقة" تُسهم في إنجاح مهرجان بلدية مسقط "عمان الخير"

مسقط - الرؤية

شاركتْ "إشراقة" في مهرجان "عُمان الخير" الذي نظَّمته بلدية مسقط في حديقة العامرات العامة احتفالاً بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ وذلك بدعمها لفريق "زبرين" الذي أضاف للمهرجان لمسة إبداعية من خلال عرض لوحات مصنوعة بفن الخيوط الوترية التي لاقت رواجًا كبيرًا بين زوار المهرجان.

وفن الخيوط الوترية هو فن غير محدود بتصاميمه، وتستخدم فيه الخيوط بمختلف الألوان والأنواع، ومقتبس من الفيلوغرافيا - فن عثماني، تستخدم فيه المسامير والأسلاك النحاسية على ألواح خشبية - ليتطور بعد أن كاد يطويه النسيان إلى فن الخيط.

وقال نيليش كيمجي عضو مجلس الإدارة في مجموعة كيمجي رامداس: بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً، نتقدم إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وكافة الشعب العماني بأطيب التبريكات بمناسبة العيد الوطني التاسع والأربعين لسلطنتنا الحبيبة. وما مشاركتنا بهذه الفعالية الاحتفالية ودعمنا لفريق "زبرين" المبتكر إلا تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بأهمية دعم الشباب وتشجيعهم على الابتكار وتنمية المجتمعات المحلية على كافة الأصعدة.

ويضمُّ فريق "زبرين" مجموعة من الفنانين العمانيين الشباب يعملون على الترويج للفنون المعاصرة. وكانت "إشراقة" قد دعمت الفريق في وقت سابق في مبادرته لتزيين عقبة العامرات من خلال رسومات جدارية ملونة تمثل الحياة البرية في السلطنة.

ونيابة عن فريق "زبرين"، شَكَر الفنان فريد البلوشي إشراقة كيمجي رامداس على دعمها المستمر وعلى إيمانها بالمواهب العمانية الشبابية وتمكينهم من الإبداع والابتكار في مختلف المجالات. كما تقدّم بالشكر إلى بلدية مسقط والمسؤولين على تنظيم هذا المهرجان الاحتفالي العائلي، والذي سنح له فرصة عرض أعماله الفنية على الجمهور، متمنيًا أن يأخذ فن الخيوط الوترية الاستجابة والدعم الكافي ليتطور مع الأجيال الجديدة.