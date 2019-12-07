بالفيديو والصور .. سعودي يستضيف يهوديا في الرياض .. "والسوشيال ميديا" تشتعل

الرياض - الوكالات

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على تويتر، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، صورا قال إنها تظهر زيارة سياح يهود إلى السعودية، ومشاركتهم في فعاليات ثقافية.

وأظهرت الصور المنشورة أحد السائحين وهو يتجول بالقرب من "برج المملكة"، أحد أبرز معالم العاصمة الرياض.

وأشادت الصفحة الإسرائيلية بـ "الاستقبال الحار الذي حظي به السائح في المملكة" مؤكدة أن الزيارة جاءت "نتيجة كسر حواجز الشك التي بنيت على مدى عقود".

في المقابل، سخر سعوديون من التغريدة الإسرائيلية المحتفية باستقبال السكان للسائح اليهودي، قائلين إن "الصور لم تظهر سوى بضع أشخاص لا يمثلون أبدا السعوديين".

كما عبر نشطاء عرب عن رفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، مؤكدين في الوقت ذاته على احترامهم لجميع الأديان.