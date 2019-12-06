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بالفيديو.. لقطة بمباراة العراق والبحرين تشعل السوشيال ميديا

الجمعة 06 ديسمبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. لقطة بمباراة العراق والبحرين تشعل السوشيال ميديا

الدوحة - الوكالات

أهدر محمد قاسم ركلة ترجيح حاسمة لمنتخب العراق، ليطيح بأسود الرافدين خارج خليجي 24 لصالح منتخب البحرين بفارق ركلات الترجيح بـ5-3، بعد تعادل بـ2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ولم يتمالك اللاعب الشاب نفسه بعد انتهاء المباراة، ليجهش بالبكاء معتبرا نفسه السبب الرئيس لمغادرة منتخب بلاده البطولة من الدور نصف النهائي.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة خطفت الأضواء بتوجه مدرب المنتخب البحريني، البرتغالي هيليو سوزا، إلى اللاعب ليكون أول المواسين له.

وأطلقت الجماهير العراقية هاشتاج #فدوه_الك_محمد_قاسم معلنة دعمها للاعب عبر موقع "تويتر".

يذكر أن محمد قاسم البالغ 23 عاما، وهو مهاجم نادي القوة الجوية العراقي، برز كأحد نجوم البطولة الخليجية، بعد أن سجل هدفي الفوز بمرمى قطر.

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