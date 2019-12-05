الخميس, 05 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

"انستجرام" ستمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما من الانضمام إليه

الخميس 05 ديسمبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط

"انستجرام" ستمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما من الانضمام إليه

أعلنت "إنستغرام" التابعة لـ"فيسبوك" أنها ستطلب من المستخدمين الجدد تأكيد أنهم يبلغون من العمر أقله 13 عاما عندما ينضمون إليها.

وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة "إنستغرام" على الامتثال لقانون الولايات المتحدة وسياساته الخاصة التي تتطلب من أي مستخدم لأي وسيلة تواصل على الانترنت ألا يقل عمره عن 13 عاما.

وجاء في إحدى مدونات "إنستغرام"، "إن طلب هذه المعلومات سيساعد في منع الأشخاص دون السن

القانونية من الانضمام إلى إنستغرام، ويساعدنا على إبقاء الشباب أكثر أمانا".

وقالت الشركة إن المعلومات المتعلقة بالعمر لن تكون مرئية للآخرين لكنها ستساعد في إنشاء "تجارب أكثر أمانا ومناسبة لسن" مستخدمين هذه الشبكة الاجتماعية التي تضم أكثر من مليار مستخدم.

ولم يتضح بعد كيف ستتصرف الشبكة إزاء المعلومات الخاطئة التي يقدمها المستخدمون والتي تعتبر مشكلة مستمرة لوسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من مقال على "تك كرانش" الذي أشار إلى أن "إنستغرام" لم تحذو حذو معظم وسائل التواصل الاجتماعي في التحقق من أعمار المستخدمين ما قد يضع الشبكة في مواجهة تهمة انتهاك قانون حماية خصوصية الطفل عبر الإنترنت.

وأوضح المقال أن "إنستغرام" و"فيسبوك" تعملان على إغلاق حسابات أشخاص يشتبه في أنهم يبلغون أقل من 13 عاما.

المصدر : سان فرانسيسكو – الولايات المتحدة الامريكية

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 نوفمبر 2015

لذا وصلوا لما لم نصل إليه!

المزيد

01 نوفمبر 2017

أمة الأشخاص لا المؤسسات

المزيد

11 يونيو 2017

التعاطي مع الأفكار لا الأشخاص

المزيد

26 أغسطس 2015

بالفيديو.. فتاة تخرج من قبرها وتعود إليه بعد دقائق

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

تعازي جلالة السلطان في وفاة الأمير متعب ينقلها شهاب بن طارق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالفيديو.. جلالة السلطان يستقبل الأمير وليام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في السلطنة.. العثور على آثار فرعونية مصرية

المحليات - أخبار

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

عمان - الدولة والشورى

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020".. و8 فئات تستوعب أنشطة القطاع

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

استغاثة أب: مرض وراثي أصابني أنا وأبنائي الثلاثة.. ومسؤول بـ "الصحة" قال لي: "أمامك المحاكم"

المحليات - أخبار

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة