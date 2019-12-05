المحروقي: طبيعة تخصيص جزء من مجموعة النفط العمانية وأوربك سيحدد في 2020

أوضح المهندس مصعب المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة النفط العمانية وأوربك، أن الحكومة اتخذت القرار بتخصيص جزء من المجموعة، لكن طبيعة هذا التخصيص وما إذا كان عن طريق الطرح العام الأولي أو شريك استراتيجي أو بيع شركة أو أكثر سيكون تحديدها بناء على الدراسة التي تجرى حاليا والتي من المنتظر الانتهاء منها العام المقبل.

جاء تصريح المحروقي للرؤية على هامش مشاركته في المنتدى الرابع عشر للإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الذي يختتم أعماله اليوم.. الخميس.. بمدينة جميرا. دبي.

واستعرض المحروقي خلال مشاركته التجربة العمانية في دمج الشركات الحكومية العاملة في القطاع النفطي سواء في الشق العلوي أو الأوسط أو السفلي في كيان واحد.