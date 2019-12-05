الخميس, 05 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أفقٌ للانتظار

الخميس 05 ديسمبر 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

أفقٌ للانتظار

 

شعر: د. يوسف حطّيني| أكاديمي بجامعة الإمارات

 

ما تغيرتُ كثيراً

بعضُ شيبٍ ضاعَ في ثلجِ المواسمِ

بعضُ سُهْدٍ  صبّه الجرحُ على سُهْدٍ

تهادى في متاهاتِ الحيارى

ظلُّ ذكرى تفضحُ العينين سادتْ

ثم بادتْ

مثلَ خمرٍ في خيالاتِ السُّكارى

بعضُ شِعْرٍ تاهَ من دربِ البحورِ

ليقتفي أثرَ النّداوةِ في الصّحارى

بعضُ جرحٍ صرتُ أخفي نزفَهُ

عمّن عَدايْ

ليتني كنتُ

سِوايْ

 

2  ـ

ما تغيّرتُ كثيراً

لم أزل في كهف هذا الليل

مهزوماً

كحظّ عاثرٍ

في وحشةِ الرّملِ المدمّى

لم أزلْ في رفّةِ الموّالِ أصحو

ذلك المجنونُ

ما زالتْ أصابعُهُ تغنّي

في ظلامِ الشَّعرِ أغنيةَ الصّباحْ

يَشتهي ما يُشتهى من ذكرياتٍ

أشعلتْ غيرَ المُباحْ

لم يزلْ بي.. ذلكَ المجنونُ

يستدني قُطوفاً

أَشعلتْ منها رؤايْ

لم يزلْ بي،

يذكر الدّربَ

التي لمّتْ خُطاها في خطايْ

ليتني كنتُ

سوايْ

 

3 ـ

هل تغيّرتِ كثيراً؟؟

ما  تزالينَ كوعدٍ

يتجلى صفحةً بيضاءَ في ظُلمِ القَدَرْ

ما تزالينَ كبشرى

يرتجيها اللّيلُ من بعدِ السَّهرْ

ما يزالُ النّرجسُ العطشانُ

يرعى في حقولِ الكستناءْ

يتلوّى خلفَ ظلِّ الكبرياءْ

ما تزالينَ امتداداً لانثناءاتِ الأنوثةِ

فضّةً

شَهْداً

حريراً

واشتهاءاتِ رخامْ

لم تزلْ عيناكَ أندلساً

وثغركِ حُمرةُ الجوريّ

في فرحِ الشآمْ

ما تغيّرتِ كثيراً

دفءُ كفيكِ اللّتين اخضرّتا

ما زالتا في خاطري

لما سَعَتْ لهما يدايْ

يستمرّ النّبضُ يا عفراءُ

لم تتغيري،

ما زلتِ في تلويحةِ الماضي

حضورَ العشقِ في نجوى دمايْ

ليتني كنتُ

سوايْ

 

4 ـ

قد تغيرتِ كثيراً

ربما أضحتْ جيوشُ الشّوقِ

وهماً في ضبابكْ

ربما صارتْ جمارُ النّشوةِ الحَمراء

برداً وسلاماً

بعدما كانتْ جحيماً

يصطلي تحتَ ثيابكْ

ربما أدركتِ لا بالقلبِ،

بل بالعقلِ،

أنّ الفتنةَ الكُبرى

ستُمحى في غيابكْ

ربّما قررتِ، في ليلٍ بهيمٍ

أنّ حزنَ القلبِ لا تُسعفُهُ

بحّةُ نايْ

ليتني كنتُ

سوايْ

 

5 ـ

ليسَ في بالِ المواعيدِ الكثيرةِ

أن تغنّي

لاحتمالاتِ التّغيّرِ في دمائي

واللّظى المذبوحُ في جمري

يباري عطشَ المحمومِ

مشتاقاً إلى قطرةِ ماءِ

هكذا ملّ من التّمثيلِ قلبي

رامياً خلفَ خطوطِ العُمْرِ

ثوبَ الأتقياءِ

هكذا صارَ صريحاً كلُّ شيءٍ بإزائي

ليس بالإمكان أن أكبرَ أكثرْ

ليس بالإمكانِ أن أنسى

وأن تَلْقى مكاناً شعرةٌ بيضاءُ

أُخرى في الزّحامْ

ليسَ بالإمكانِ أن يغتالي سهمٌ جديدٌ

في ازدحاماتِ السّهامْ

لم يعدْ ثَمَّ مكانٌ

ترتوي فيه خيولُ الحُزنِ

من نبضِ التّباهي

ثمّ ترعى في حمايْ

ليتني كنتُ

سوايْ

 

6 ـ

فلتعودي مثلما كنتِ

صلاةً فوقَ جرحٍ

ترتقُ الأحزانَ في قلب نبيْ

ولتكوني سائقَ الأفراح

"يطوي البيدَ  طيّْ"

نحو قيثار يغنّي

لاشتعالاتِ الجُنونِ العبقريّْ

ولتشدّي أزرَ نبضِ القلبِ

في وجهِ الصّراطِ المنطقيّْ

واسكبي في اللّحظةِ الجَذلى أناكِ

على أنايْ

واعزفي لحنَ التوحّدِ في مدايْ

واسرقي من شاطئِ البحرِ

عشَاءَ النّورس المنثورَ فوقَ الموجِ

كي أحظى بما منيّتُ فيه النّفْسَ

أو ألقى هوايْ

ربما في هدأة الموجِ أغنّي:

ليس لي،

كيما ألاقي نصفيَ الآتي،

سوايْ.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 سبتمبر 2018

ليس لضفيرةِ أمي أفقٌ

المزيد

14 نوفمبر 2017

أفقٌ متعكزٌ على قلمِه

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

تعازي جلالة السلطان في وفاة الأمير متعب ينقلها شهاب بن طارق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالفيديو.. جلالة السلطان يستقبل الأمير وليام

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في السلطنة.. العثور على آثار فرعونية مصرية

المحليات - أخبار

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

عمان - الدولة والشورى

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020".. و8 فئات تستوعب أنشطة القطاع

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

استغاثة أب: مرض وراثي أصابني أنا وأبنائي الثلاثة.. ومسؤول بـ "الصحة" قال لي: "أمامك المحاكم"

المحليات - أخبار

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة