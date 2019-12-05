معركة فرنسا مع الإرهاب في الساحل الإفريقي هل تحتاج إلى فترة طويلة؟

أبو بكر محمد | تشاد

وفقا لما صرحت به وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في مقابلة نُشرت في مجلة ديمانش (JDD)، عشية تكريم الوطني لـ 13 جندي فرنسي لقو حتفهم في مسرح العمليات في مالي قبل أسبوع

وقالت الوزيرة، الذي سئلت عن نية الرئيس إيمانويل ماكرون، لمراجعة استراتيجية القوات الفرنسية المناهضة للإرهاب في منطقة الساحل، في سياق أمني إقليمي متفجر"

قالت إن هذه المعركة طويلة، لقد أصبحت جميع الخيارات على جدول الأعمال. وتقول في أعمدة جريدة ديمانش JDD، قبل حضورها يوم الاثنين في باريس إلى جانب رئيس الدولة الفرنسي في حفل أقيم في باريس، "من أجل إعطاء الفعالية الكاملة لهذه العملية الكبرى ضد الإرهاب في الساحل". شرف ثلاثة عشر جنديا قتلوا في تصادم طائرتين مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق مالي.

وأضافت "عندما ذهبت إلى دول منطقة الساحل بداية نوفمبر، لاحظت أن الوضع يتدهور. والخسائر التي تكبدتها جيوش مالي وبوركينا فاسو والنيجر شاهدة على ذلك.

لكن في نفس الوقت ، نجحت عملية قوة برخان التي ترافق القوات المسلحة الأفريقية في النجاح، ". القوات الفرنسية في عملية برخان حشدت 4500 رجل في دول الساحل الصحراء لمحاربة الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الدولة الإسلامية. أو القاعدة. تلك القوة اللتي تتخذ من العاصمة التشادية أنجمينا مقرا لعملياتها في الساحل.

ولكن على الرغم من مرور ست سنوات من الوجود المتواصل، و 41 قتيلاً على الجانب الفرنسي، استمر العنف الجهادي في شمال مالي وانتشر إلى وسط البلاد وكذلك بوركينا فاسو والنيجر المجاورة.

"هذه المنطقة هي عند بوابة أوروبا. تحذر السيدة بارلي من نفس المسافة بين قاو وباريس وبين الموصل وباريس. وقالت "هدفنا هو أن يكون هناك المزيد من الأوروبيين في خط المواجهة مع فرنسا ودول الساحل"، في حين تهدف باريس إلى تجميع القوات الأوروبية الخاصة في العام المقبل مرافقة الجيوش المحلية في القتال في الساحل".

رد التشيك والبلجيكي و الإستونيون أولاً. وتؤكد قائلة: "سوف يتبعهم آخرون بمجرد أن يقر برلماناتهم تتم عملية نشرهم. يفهم جميع الأوروبيين أننا إذا لم نفعل شيئًا، فستكون أمامنا مناطق شاسعة، مهملة من قبل الدول التي ستصبح الملاجئ للجماعات الإرهابية المرتبطة بـ داعش) والقاعدة "، كما تقول الوزيرة.

على المستوى الإقليمي، قالت السيدة بارلي إن تشاد "وافقت على حشد المزيد في مركز المغزل كجزء من القوة المشتركة لمجموعة الساحل الخمسة "، وهي قوة عسكرية إقليمية تضم (مالي، بوركينا، النيجر، تشاد ، موريتانيا) للقتال ضد الارهابيين في المناطق العابرة للحدود، التي سيسمح صعودها للسلطة في نهاية المطاف لفرنسا بالانسحاب من الساحل. من المصدر الفرنسي، يؤكد "الإرادة السياسية" في انجامينا، مع الإشارة إلى أن الطرائق لا يزال يتعين تحديد التدخل التشادي في منطقة "الحدود الثلاثة" (مالي- بوركينا- النيجر).