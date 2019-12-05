مدرب البحرين: سنقدم أفضل مالدينا.. وكاتينتش: لا نفكر سوى في الفوز

اعترف هيليو سوزا، المدير الفني للمنتخب البحريني لكرة القدم، أن فريقه سيواجه اختبارا صعبا في المباراة أمام نظيره العراقي ولكن الضغط على الفريقين سيكون مماثلا.

وأشار سوزا إلى أنّه يسعى دائمًا للتركيز على فريقه وإعداد لاعبيه بشكل جيد، وأنه سيواصل اللعب بنفس طريقته، مؤكدا أنّ الفريق حقق خبرات تراكمية في الفترة الماضية ويسعى لمزيد منها.

وقال سوزا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نركز دائما على أنفسنا ونستعد لمباراة مثيرة ونحن سعداء بالتواجد هنا وبمنح لحظات مميزة لجماهيرنا، وسنلعب أمام فريق متميز ولعب في بطولة آسيا. نحن سنقدم أفضل ما لدينا ونسعى للفوز".

وعمّا إذا كان الضغط كبيرًا على المنتخب العراقي لعدم الفوز في آخر ثلاث مباريات مع البحرين يمثل عنصرا جيدا له، قال سوزا: "الضغط مماثل على الفريقين وهما فريقان متميزان سيلتقيان وكل منهما يسعى لتطوير مستواه، سنستمتع باللعب وكذلك المشجعين، نتمنى أن تكون فرصة لنحقق الفوز، لأنّ فرص الفوز متاحة أمام الجميع، ونختار لاعبينا من بين 20 لاعبًا في كل فريق ويجب أن يتمتع هؤلاء اللاعبون بجودة أداء عالية وحماس شديد"

وأضاف: "يمكننا اللعب أمام أي فريق في آسيا وربما نستطيع في المستقبل اللعب أمام أي فريق في العالم. نشعر بالسعادة لما قدمه الفريق حتى الآن".

وعمّا إذا كان سيلعب بنفس طريقة اللعب التي فاز بها على الكويت 4 /2، قال سوزا: "كان هناك تراكم في الخبرة ونستفيد من هذه الخبرة ونسعى دائما لتقديم أفضل ما لدينا، وأدينا بشكل قوي في عدد من المباريات. سنحاول أن نلعب كما لعبنا من قبل وربما يمكننا تحقيق نتيجة أفضل. والنتيجة النهائية هي الأهم وهي ما حققناه حتى الآن".

وعمّا إذا كان سيواصل الاعتماد على دفاع المنطقة، أوضح سوزا: "ندافع ونهاجم طيلة التسعين دقيقة. نعتمد على طريقة دفاع مختلفة عن ذي قبل. لا ندافع للدفاع فقط، أحيانا نواجه منتخبات أقوى مما نتوقع مفهومنا مختلف في عملية الدفاع. سنواصل اللعب بطريقتنا".

في المقابل، رفض السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني للمنتخب العراقي لكرة القدم الربط بين مباراة فريقه غدًا الخميس أمام نظيره البحريني ومباريات الفريقين في الفترة الماضية. مشيرا إلى أنّ كل مباراة لها ظروفها وطبيعتها المختلفة.

وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل المباراة: "من المهم بالنسبة لنا أن نستعد جيدا ونفحص اللاعبين لمعرفة من لديه مشكلة أو إصابة ومن يستطيع المشاركة في المباراة".

وعن النتائج الأخيرة للعراق أمام البحرين حيث انتهت مباراتان بالتعادل وأخرى بفوز البحرين: "أنا راض عن فريقي، المباراة ليست مختلفة عن غيرها ولكنها مختلفة عن المباريات الأخرى ولكن اللاعبين عليهم تقديم أفضل ما لديهم وأن يظهروا مستواهم الجيد. إذا استمعنا لرضا أو عدم رضا الإعلام لن نستطيع المضي قدما".

وأشار: "ما رأيته حتى الآن أن اللاعبين يقدمون أداء جيدا وخاصة اللاعبين الشبان لكنهم قد يؤدون مباراة أقل جودة في المباراة التالية، لابد أن يتعلم اللاعبون وأن يعلم كل لاعب أن عليه نسيان كل مباراة تنتهي ويفكر في المباراة التالية".

وأشار: "نحن هنا لنفوز بالمباراة ولكنها المباراة الرابعة لنا في البطولة ولابد أن نفكر في تصرفاتنا وفي لياقتنا وعلينا أن نلعب كفريق ويساعد كل لاعب باقي اللاعبين. وإذا كان لديك لاعبون محترفون يكون الأمر أكثر سهولة. في بطولة مماثلة يصعب أن تلعب جميع المباريات بنفس الفريق".

علاء عبد الزهرة: سنُسعد الجماهير العراقية

أكد علاء عبد الزهرة، قائد المنتخب العراقي لكرة القدم، أنّ فريقه يتطلع لمواصلة عروضه القوية في بطولة كأس الخليج الحالية والفوز على البحرين للتأهل إلى النهائي وإسعاد جماهيره.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره البحريني اليوم الخميس على استاد «عبد الله بن خليفة» بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 14) المقامة حاليا بقطر.

وقال عبد الزهرة في المؤتمر الصحفي: "مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا وأمام فريق قوي وقابلناه أكثر من مرة في الفترة الماضية، لاعبونا قدموا أداء جيدا في البطولة حتى الآن ونطمح إلى التأهل للنهائي وإسعاد الجماهير، منذ فترة لم نحقق إنجازا ونرغب في شيء مختلف بالبطولة الحالية".

وأضاف عبد الزهرة: "أعرف اللاعبين جيدا ويعرفونني سواء من النادي أو من سنوات في المنتخب، وما يميز الفريق العراقي هو الروح الواحدة التي تسيطر على الجميع. لدينا جميعا هدف واحد نسعى لتحقيقه.

لاعب المنتخب البحريني: جاهزون للعراق ونسعى للفوز

قال محمد عبد الوهاب، لاعب المنتخب البحريني لكرة القدم، إن فريقه يسعى للفوز على المنتخب العراقي والتأهل إلى المباراة النهائية بالبطولة الخليجية، وجميع اللاعبين جاهزون لخوض أي مباراة.

ويلتقي المنتخب البحريني نظيره العراقي، اليوم الخميس على إستاد "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 14) المقامة حاليا بقطر.

وقال عبد الوهاب في المؤتمر الصحفي: "المنتخب العراقي فريق قوي وواجهنا مرتين في تصفيات كأس العالم. نخوض المباراة من أجل الفوز والتأهل للنهائي".

وأكد اللاعب: "لا نعاني من أي ضغوط ونستطيع التأهل وبلوغ المباراة النهائية في البطولة الحالية، والمنتخب البحريني لديه 23 لاعبا وجميعهم جاهزون للمشاركة في أي مباراة طبقا لرؤية الجهاز الفني".