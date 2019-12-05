سانشيز: لقاء السعودية لا يقبل الأخطاء.. ورينار: متحمسون لمواجهة العنابي

الدوحة- (موفد الرؤية) وليد الخفيف

أكد الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام نظيره السعودي مواجهة قوية وصعبة، وعلى اللاعبين ألا يدخروا أي جهد لتحقيق الفوز وبلوغ النهائي الخليجي فهي مباراة لا يجب فيها ارتكاب أي أخطاء، كما يجب ألا تؤثر نتائج المواجهات بين الفريقين في الفترة الماضية على تعاملهم مع المباراة.

وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل المباراة: «بعد اجتياز دور المجموعات التي كانت صعبة بالنسبة له الأهم هو أن يستعيد اللاعبون لياقتهم والاستعداد للمباراة القادمة. هي مباراة صعبة ونعرف مستوى المنافس لكننا نثق بلاعبينا وأدائهم المتميز. لن ندخر وسعا في المباراة ونخوضها بأمل كبير في الفوز والتأهل للنهائي".

وأشار سانشيز: "أعتقد أنّه في هذه المرحلة من البطولة لا يمكن ارتكاب الأخطاء. الجميع يعرف قوة الفريق الآخر ولكن لدينا نقاط قوتنا أيضا. هي مباريات فاصلة والخاسر يودع البطولة ولهذا نسعى لتقديم كل ما بوسعنا".

وعن رأيه في التفوّق القطري على المنتخب السعودي في الفترة الماضية، قال سانشيز: "مباراتانا السابقتان أمام المنتخب السعودي كانتا مهمتين بالطبع لكنهما أصبحتا من الماضي، ولا يجب أن نتأثر بمباريات سابقة لأن المباراة ستكون مفتوحة، ومن يلعب ويمكنه أن يفرض كلمته في الملعب اليوم يستطيع تحقيق الفوز".

وعن كيفية التغلب على نشوة اللاعبين بعد الفوز الثمين على الإمارات، قال سانشيز: "في المباراة الماضية كانت مواجهة مهمة لأنها كانت حاسمة على تأهلنا للمربع الذهبي. اللاعبون احتفلوا بطريقة محترمة لأنهم كانوا يعلمون مدى أهمية المباراة. فزنا في المباراة الماضية على فريق منظم للغاية ويجب أن نثمن جهود اللاعبين في المباراة الماضية".

وقال سانشيز إنّ المباراة منافسة بين المنتخبين القطري والسعودي وليست صراعًا بين المدرستين الإسبانية والفرنسية في التدريب.

من جهته، قال مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد، إنّ مباراة فريقه أمام المنتخب القطري ستكون في غاية الصعوبة على كل من الفريقين وأنّه يترقب خوض اللقاء على استاد الجنوب الرائع وأمام الجماهير المحتشدة في المدرجات.

وقال رينار في المؤتمر الصحفي: "نشعر بسعادة بالغة لتأهلنا إلى المربع الذهبي. المباراة مهمة جدا وستكون صعبة، ولكننا مستعدون لها".

وعن انطباعاته عن لاعبي المنتخب القطري، قال رينار: "سعداء للغاية لأننا سنخوض المباراة على هذا الملعب الخلاب والرائع ودائما نفضل اللعب أمام هذا الحشد الهائل من الجماهير. سيكون من المثير أن نخوض المباراة ونركز جيدًا على المهمة. ولدينا فريق مميز ويلعب كرة جماعية".

وأضاف: "المنتخب القطري فريق مميز أيضًا ونعرف مستوى لاعبيه ومدربه الذي يقدم أداء ممتازًا منذ سنوات. إذا كنت بحاجة لبناء فريق قوي ومتماسك عليك أن تخوض مباريات كهذه".

وتابع رينار: "المنتخب القطري يسجل العديد من الأهداف ما يعني أنّه يقدم أداء جيدًا في الهجوم وكذلك في نقل الكرة ولديه هدافون يتميزون بالسرعة والفعالية أمام المرمى ولكن المنتخب القطري مثل غيره من الفرق لديه نقاط ضعف. نسعى لإعداد أنفسنا بشكل جيد للمباراة ونوضح للاعبين كيف نلعب بطريقة تساعدنا على مواجهة طريقة لعب المنتخب القطري. وأتمنى تحقيق الفوز".

حارس مرمى قطر: مباراة السعودية "صعبة"

أكد سعد الشيب حارس مرمى المنتخب القطري لكرة القدم، أنّ مباراة الفريق أمام نظيره السعودي، ستكون في غاية الصعوبة لأنه لا توجد أي مباراة سهلة. مشيرا إلى أنّه يتمنى حضور الجماهير بشكل مكثف في البطولة مثلما كانوا في المباراة الماضية أمام الإمارات.

وقال الشيب في المؤتمر الصحفي: "انتهينا من دور المجموعات وكانت مبارياته صعبة وليس هناك أي مباراة سهلة. مباراتنا مع المنتخب السعودي قوية لأنّه يضم عناصر ممتازة ونتمنى تقديم مباراة قوية".

وعن أهمية وجود المشجعين في المدرجات بوقت مبكر، قال الشيب: "الجماهير عنصر مهم للغاية وتواجدهم في غاية الأهمية بالنسبة لنا مثلما كانوا في المباراة الماضية ونتمنى تكرار حضورهم القوي لمؤازرة اللاعبين".

وأضاف: "مباراة اليوم هي مواجهة في نصف النهائي ويهمنا للغاية الفوز بها بالتأكيد لمواصلة التقدم في البطولة".

عبدالله الحمدان: جاهزون لقطر

أكد عبد الله الحمدان نجم المنتخب السعودي لكرة القدم، أن فريقه على أتم الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع نظيره القطري في بطولة كأس الخليج وأن الفوز على المنتخب القطري يحتاج للتركيز التام منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية المباراة.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره القطري الخميس على إستاد "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج الحالية (خليجي 24) المقامة حاليا بقطر.

وقال الحمدان في المؤتمر الصحفي: "مباراة اليوم مهمة والمنتخب القطري فريق قوي ويجب أن يكون اللاعبون حاضرين ذهنيا وبدنيا على مدار الـ90 دقيقة من أجل التأهل للنهائي".