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بالفيديو.. "الشطرنج الذكي" يُبهر عشاق اللعبة

الخميس 05 ديسمبر 2019 03:10 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "الشطرنج الذكي" يُبهر عشاق اللعبة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

باتت ممارسة لعبة الشطرنج إلكترونيا متاحة منذ سنوات، لكن عشاق هذه اللعبة يدركون أنه لا غنى عن ممارسة هذه اللعبة على اللوحة الخشبية المعروفة، ورغم ذلك فقد أصبح من الممكن ممارسة هذه اللعبة إلكترونيا لكن أيضا على اللوحة الخشبية!

فقد ابتكر شاب لعبة شطرنج على لوحة مصنوعة من الخشب، وتبدو اللعبة وكأنها مجموعة سحرية من فيلم هاري بوتر، لكنها في الواقع مستوحاة من التكنولوجيا التي تستخدم الروبوتات والاتصال بالإنترنت لجعل المستحيل ممكنًا.

ولعبة "سكوير أوف" تسمح للاعبين بمنافسة بعضهم البعض عن بعد من خلال تطبيق عبر الإنترنت. ويمكن الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث، والمدهش في اللعبة أن قطع الشطرنج تتحرك أوتوماتيكيا عند الضغط عليها للتحرك. ليس هذا فحسب بل يمكن للاعب أن يعثر على من يلعب عنه في أي وقت تقريبا من خلال الاتصال بموقع Chess.com، وتتيح اللعبة 20 مستوى حسب الصعوبة.

وأعلى مستويات الصعوبة تعادل تصنيف Elo البالغ 3380، وأفضل لاعب شطرنج حاليًا في العالم ماغنوس كارلسن، وحصل على تصنيف Elo بمجموعة 2886 نقطة.

وتباع مجموعة The Square Off Kingdom بمبلغ 369 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة مجموعة Grand Kingdom الأكبر 445 دولارًا.

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