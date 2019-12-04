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جلالة السلطان يستعرض مع الأمير وليام العلاقات المتينة بين السلطنة والمملكة المتحدة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 10:40 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يستعرض مع الأمير وليام العلاقات المتينة بين السلطنة والمملكة المتحدة

مسقط - العمانية

استقبلَ حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ببيت البركة، مساء أمس، صاحب السمو الملكي الأمير وليام دوق كامبريدج.

تمَّ خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون المتينة التي تربط السلطنة والمملكة المتحدة وشعبيهما الصديقين. حضر المقابلة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، وسعادة السفير هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، والوفد المرافق لسمو الضيف.

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