قطر والسعودية نهائي مبكر.. والعراق والبحرين في رحلة البحث عن اللقب الغائب

الدوحة - وليد الخفيف

تنطلق اليوم منافسات نصف النهائي خليجي 24 بالدوحة، حيث يلتقي المنتخب البحريني ونظيره العراقي باستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، ويترقب منتخب قطر ملاقاة السعودية في أقوى مواجهات البطولة الساعة 20.00 بإستاد الجنوب.

وأنهى العراق منافسات الدور الأول متصدرًا المجموعة الأولى ليضرب موعدًا مع البحرين ثاني المجموعة الثانية، وتصدرت السعودية المجموعة الثانية لتلاقي قطر ثاني المجموعة الأولى.

وأدى المنتخب العراقي مرانه في ملعب جامعة قطر تحت قيادة المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش وبمشاركة 22 لاعبًا بعد تغيّب سعد ناطق الذي لن يكون ضمن الخيارات بعد إجرائه للجراحة إثر تعرضه للإصابة في مباراة العراق.

وتبدو طموحات العراق كبيرة في تحقيق اللقب الغائب عن خزئن أسود الرافدين من قبل ثلاثة عقود.

وارتفع سقف الطموح لدى الجماهير العراقية التي ساندت منتخبها بقوة منذ انطلاق البطولة بعد الفوز على قطر في لقاء الافتتاح، ثمّ الفوز على الإمارات والتعادل مع اليمن الذي لم يرضِ طموحات الجماهير العراقية وإن كانت المباراة لأداء الواجب.

في المقابل قاد البرتغالي هيليو سوزا مران المنتخب البحريني في ملعب جامعة قطر بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء المخضرم إسماعيل عبداللطيف الذي خضع للراحة.

ولم يتمكّن المنتخب البحريني من التأهل للنهائي منذ تطبيق النظام الجديد للبطولة، لذا فالآمال معقودة على تخطي هذا الدور والمضي قدمًا نحو لقب ينتظره البحرينيون منذ عام 1970 التي شهد استضافتهم لأول بطولة لكأس الخليج العربي على أراضهم.

وفي المباراة الأخرى تجري الاستعدادات على قدم وساق، حيث واصل المنتخب السعودي مرانه على الملعب الثاني بأكاديمية "أسباير" وقسم هيرفي رينارد الفريق لمجموعتين يوم الثلاثاء، حيث أدّى اللاعبون الذي شاركوا في لقاء عمان مرانهم بشكل فردي خفيف، أمام المجموعة الأخرى فاستمر مرانه إلى 90 دقيقة.

وينتظر رينارد توصية الجهاز الطبي بخصوص مشاركة سلمان الفرج وسالم الدوسري من عدمه، ويتطلع الأخضر السعودي إلى معانقة اللقب الغائب عن خزائنه من قبل 15 عامًا.

أمّا العنابي القطري الذي نجح في تدارك الخسارة في الافتتاح أمام العراق بفوزين متتاليين على اليمن والإمارات، فأدّى حصته التدريبية بمعنويات عالية على ملعب أكاديمية التفوق الرياضي "إسباير" تحت إشراف المدرب الإسباني فيليكس سانشيز.

ويعوّل العنابي على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق اللقب أسوة بما حققه في نسختي 1992، و2004 التي استضافتها أراضيه ونجح في حسم لقبها.

ويحتفظ العنابي بثلاثة ألقاب في خزائنه كان آخرها في 2014 بالرياض، ويسعى لنيل اللقب الرابع بين أنصاره. وعلى صعيد مُتّصل أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة خليجي 24 عن أماكن بيع تذاكر خليجي 24 حيث يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي المعتاد، كما يمكن الحصول عليها من فيلاجيو مول، ودوحة فيستفال ستي، وقطر مول، كتارا وسوق واقف، وتنطلق المباراة الساعة الثامنة مساء.