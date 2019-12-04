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تحت شعار "تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص"

"أوكسيدنتال" ترعى وتشارك في جلسات منتدى عُمان للطاقة

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

"أوكسيدنتال" ترعى وتشارك في جلسات منتدى عُمان للطاقة

 

مسقط – الرؤية

شاركت أوكسيدنتال عمان في رعاية النسخة السابعة من منتدى عُمان للطاقة الذي عقد في فندق جراند ملينيوم مسقط. وحضر المنتدى عدد من ممثلي شركة أوكسيدنتال الذين شاركوا في عدة جلسات، ومنهم سعيد البلوشي، نائب الرئيس الأول للشؤون الفنية.

وركز المنتدى على "تحويل تحديات تغير المناخ إلى فرص" بما في ذلك مجالات تحويلات الطاقة العالمية إلى طاقة متجددة، وتبع الجلسة الرئيسية عدد من الجلسات الفرعية، إلى جانب اجتماع التكنولوجيا والابتكار برعاية أوكسيدنتال عمان، حول موضوع تقنيات الكربون المنخفض لزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

وقال سعيد البلوشي: سبق أن دعمت أوكسيدنتال عُمان منتدى عُمان للطاقة في السنوات الماضية، باعتباره منصة مهمة لتبادل المعرفة مع المتخصصين في مجال النفط والغاز في عمان، ونحرص على المشاركة في مثل هذه المنتديات لإتاحة الفرص لمناقشة التطورات والاستراتيجيات المهمة في قطاع الطاقة في السلطنة.

وتأتي هذه الرعاية تحت مظلة أوكسيدنتال عُمان من الشراكات الاستراتيجية وفي إطار التعاون المستمر مع أصحاب المصالح، والتزام الشركة على المدى الطويل بدعم البرامج التي تعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والتي تثمر عن أثر إيجابي في المجتمعات المحلية في مناطق عمل الشركة.

ويشار إلى أنَّ أوكسيدنتال عُمان شركة تابعة ومملوكة كلياً لشركة أوكسيدنتال، الشركة العالمية المتخصصة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، وتعد واحدة من أكبر شركات النفط والغاز الأمريكية المرتكزة على القيمة السوقية للأسهم، وتعمل في الإنتاج بالسلطنة لأكثر من 30 عاماً، ونجحت في رفع مستويات الإنتاج والاحتياطات، وتفخر بكونها شريكاً لحكومة السلطنة في التنمية.

وتعتبر أوكسيدنتال أكبر منتج مستقل للنفط في السلطنة، وترتكز عملياتها في شمال عمان وبشكلِ رئيسي في حقل صفا وفي وسط عُمان في حقل مخيزنة. وحصلت الشركة في 2018م، على امتياز الاستكشاف والتنقيب في 3 مربعات جديدة، لترفع بذلك من المساحة الإجمالية التي تعمل بها في السلطنة لأكثر من الضعف، ولتصل إلى 6 ملايين فدان.

 

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