الأربعاء, 04 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"حيا للمياه" تعزز دقة واستدامة نُظم المساحة والمعلومات الجغرافية

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 07:35 م بتوقيت مسقط

"حيا للمياه" تعزز دقة واستدامة نُظم المساحة والمعلومات الجغرافية

مسقط – الرؤية

قال سليمان بن خميس القاسمي مدير عام المديرية العامة لإدارة الأصول في "حيا للمياه" إن المديرية تلعب دوراً هامًا عند تخطيط أو تنفيذ أو تشغيل أو تطوير أي مشروع، وتعد المرجع الرئيسي لكل المشاريع المنفذة من قبل الشركة من خلال تقديم الدعم الفني والإسناد ومتابعة الشركات المقاولة، كما تقوم المديرية بالتأكد وفحص دقة البيانات الجغرافية المستلمة عند نهاية كل مشروع.

 وأشار إلى أن قسم المساحة في حيا للمياه يقوم بجمع ومقارنة البيانات والمعلومات الجغرافية حول أي مشروع تقوم الشركة بالتخطيط لتنفيذه أو إعادة تقييمه ولتوفير هذه المعلومة للأقسام المختلفة وفق أحدث الأسس العلمية المتبعة في عِلمِ الإحداثيات، وذلك انطلاقا من أهمية دقة البيانات والمعلومات وصحتها عند تخطيط وتنفيذ وتطوير وتشغيل أي مشروع.

وأضاف القاسمي أن فريق قسم المساحة يقوم بالتأكد من صحة ودقة الإحداثيات الجغرافية ثلاثية الأبعاد (X,Y,Z) قبل إدخال كافة البيانات الجغرافية في قاعدة البيانات حيث لا يتعدى نسبة الخطأ المسموح به 10 سم لهذه البيانات، مشيرا إلى أنَّ المديرية تقدم الدعم الفني والإسناد المتواصل لجميع دوائر وأقسام الشركة، كتحديد أملاك الشركة جغرافياً مثل غرف التفتيش الصحي في شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة في حالة تأثر تلك الممتلكات عند تنفيذ المشاريع من قبل طرف ثالث مثل أعمال رصف الطرق، أو الإنشاءات السكنية والتجارية أو الكوارث الطبيعية كالفيضانات وغيرها.

وقال مدير عام إدارة الأصول إنَّ المديرية تقدم كذلك الدعم لدوائر مختلفة كخدمات المشتركين والتحقق من بعض شهادات عدم الممانعة المستلمة من قبل المراجعين والصادرة من الجهات المختصة، وتتم زيارة الموقع للتأكد من أن تلك التصاريح متوافقة تمامًا مع بيانات قسم نظم المعلومات الجغرافية، ولفت إلى أن عمل فريق قسم المساحة لا يقتصر على التحقق من البيانات الجغرافية فقط بل أيضًا على الإبلاغ  وتقديم تقارير فنية عن أي أضرار قد تحدت لغرف التفتيش تفاديًا لإزعاج مستخدمي الطريق أو ساكني المنطقة.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 فبراير 2016

"الإحصاء والمعلومات": 164 ألف فدان المساحة المزروعة بالسلطنة في 2014 .. والإنتاج 1.5 مليون طن

المزيد

31 أكتوبر 2016

"المساحة" تدشن 5 مشاريع إستراتيجية للمعلومات الجغرافية لخدمة المؤسسات الحكومية والخاصة

المزيد

09 مايو 2018

"الإحصاء والمعلومات" يحصد جائزة الإجادة في بناء تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

المزيد

24 أبريل 2019

"الإحصاء والمعلومات" ينظم ندوة حول توظيف التقنية لتطوير البنية الوطنية للمعلومات الجغرافية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تفاصيل خطة "الشورى" لتوفير 10 آلاف وظيفة للمواطنين بالحكومة

عمان - الدولة والشورى

تدشين النسخة الثانية من "جوائز عمان للسياحة 2020".. و8 فئات تستوعب أنشطة القطاع

مبادرات الرؤية - جوائز عمان للسياحة

الرمحي: 10 مليارات دولار حجم الاستثمار السنوي في القطاع النفطي بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

منخفض جوي في طقس السلطنة من الخميس إلى الاثنين .. وحالتين مداريتين في بحر العرب

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

"التراث والثقافة" تعلن عن اكتشاف أثري بدبا في محافظة مسندم

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

الشرطة تكشف لغز ال ١٠ سيارات المخبأة بشمال الباطنة

المحليات - شرطة

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

"تغريدة" لوزير الخارجية الإماراتي تثير الجدل

دولي - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر ديسمبر 2019

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة