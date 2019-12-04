"حيا للمياه" تعزز دقة واستدامة نُظم المساحة والمعلومات الجغرافية

مسقط – الرؤية

قال سليمان بن خميس القاسمي مدير عام المديرية العامة لإدارة الأصول في "حيا للمياه" إن المديرية تلعب دوراً هامًا عند تخطيط أو تنفيذ أو تشغيل أو تطوير أي مشروع، وتعد المرجع الرئيسي لكل المشاريع المنفذة من قبل الشركة من خلال تقديم الدعم الفني والإسناد ومتابعة الشركات المقاولة، كما تقوم المديرية بالتأكد وفحص دقة البيانات الجغرافية المستلمة عند نهاية كل مشروع.

وأشار إلى أن قسم المساحة في حيا للمياه يقوم بجمع ومقارنة البيانات والمعلومات الجغرافية حول أي مشروع تقوم الشركة بالتخطيط لتنفيذه أو إعادة تقييمه ولتوفير هذه المعلومة للأقسام المختلفة وفق أحدث الأسس العلمية المتبعة في عِلمِ الإحداثيات، وذلك انطلاقا من أهمية دقة البيانات والمعلومات وصحتها عند تخطيط وتنفيذ وتطوير وتشغيل أي مشروع.

وأضاف القاسمي أن فريق قسم المساحة يقوم بالتأكد من صحة ودقة الإحداثيات الجغرافية ثلاثية الأبعاد (X,Y,Z) قبل إدخال كافة البيانات الجغرافية في قاعدة البيانات حيث لا يتعدى نسبة الخطأ المسموح به 10 سم لهذه البيانات، مشيرا إلى أنَّ المديرية تقدم الدعم الفني والإسناد المتواصل لجميع دوائر وأقسام الشركة، كتحديد أملاك الشركة جغرافياً مثل غرف التفتيش الصحي في شبكات الصرف الصحي والمياه المعالجة في حالة تأثر تلك الممتلكات عند تنفيذ المشاريع من قبل طرف ثالث مثل أعمال رصف الطرق، أو الإنشاءات السكنية والتجارية أو الكوارث الطبيعية كالفيضانات وغيرها.

وقال مدير عام إدارة الأصول إنَّ المديرية تقدم كذلك الدعم لدوائر مختلفة كخدمات المشتركين والتحقق من بعض شهادات عدم الممانعة المستلمة من قبل المراجعين والصادرة من الجهات المختصة، وتتم زيارة الموقع للتأكد من أن تلك التصاريح متوافقة تمامًا مع بيانات قسم نظم المعلومات الجغرافية، ولفت إلى أن عمل فريق قسم المساحة لا يقتصر على التحقق من البيانات الجغرافية فقط بل أيضًا على الإبلاغ وتقديم تقارير فنية عن أي أضرار قد تحدت لغرف التفتيش تفاديًا لإزعاج مستخدمي الطريق أو ساكني المنطقة.