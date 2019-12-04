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بالصور.. اكتشاف أثري جديد بمسندم يعود إلى العصر الحديدي

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 01:20 م بتوقيت مسقط

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مسندم - الرؤية

أعلنت وزارة التراث والثقافة، عن اكتشاف أثري جديد سجلته الوزارة، في الموقع الأثري بولاية دبا بمحافظة مسندم والعائد للعصر الحديدي 1300- 100 قبل الميلاد، حيث كشفت أعمال التنقيب  التي تجريها الوزارة مع  بعثة إيطالية من جامعة روما  المزيد من أسرار هذا الموقع الأثري الهام، والذي اكتشف عام 2012م ويتم فيه منذ ذلك الوقت تنفيذ أعمال المسوحات والتنقيبات والتأهيل بينما تتمثل أبرز الاكتشافات الحديثة في العثور على قبر بيضاوي الشكل شيد ضمن المجمع الجنائزي رقم 2 (LCG2) ويعود الى نهاية العصر الحديدي وبداية مراحل ما قبل الاسلام 100قبل الميلاد–300 ميلادية.

وضم  القبر رفات 12  هيكلا عظميا ترافقها الكثير من المقتنيات الجنائزية التي شملت أواني مزججة وغير مزججة وأواني حجرية وبرونزية وسيوف وسهام حديدية وحلي فضية وذهبية محلية ومستوردة من الحضارات المجاورة.

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