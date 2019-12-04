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لَيالي نادي الْمُوَظَّفينَ

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

لَيالي نادي الْمُوَظَّفينَ

 

د. محمد جمال صقر | مصر

 

لَمْ يَغْضَبِ اللَّيْلُ غَضْبَةً قَصَمَتْ مِنْ قَبْلُ ظَهْري كَما أَرى قَصَمَتْ

حَدَّقْتُ في وَجْهِـه فَيا عَجَبًا لِوَصْـمَةٍ لا تَخْتـارُ مَنْ وَصَـمَتْ

كُنْتُ شَـرارَ النُّجومِ يَسْجُمُني اللَّيْـلُ عَمـيمًا وَمُزْنَةً سَـجَمَتْ

خَلَـعْتُ عَـنْ كاهِـلي زَخـارِفَه تَأَمُّـلًا أَنْ أُحـيلَ ما أَثِمَـتْ

وَأَعْجَبَتْني نَفْسـي فَمَا اخْتَزَنَتْ خَزائِنُ الْعُمْـرِ مِثْلَ مَا اقْتَسَـمَتْ

غَدَوْتُ قَبْـلَ الطُّيـورِ أَبْطَنَ ما كُنْتُ بَذولًا كِفـاءَ مَا ابْتَسَـمَتْ

وَقُلْتُ رَفِّهْ عَنْها فَقَدْ يَئِسَـتْ مِنْ جَشِـعٍ لا يَصونُ ما قَسَـمَتْ

وَقَفْتُ بَيْنَ الْخَشـاشِ كَالْقَصَبِ الْأَجْوفِ أَهْذي يا ضَلَّ ما فَهِمَتْ

أَكْثَرْتُ حَتّى أَهْجَرْتُ وَاحْتَدَمَتْ عَلَيَّ قَبْـلي يا لَيْتَهَـا احْتَكَمَتْ

أَكَلْتُ لَحْمي فَهَلْ عَلى جَشِـعٍ ضَيْرٌ إِذا مَا افْتَرَسْتُ مَا الْتَحَمَتْ

وَرُحْتُ بَعْدَ الطُّيورِ أَخْمَصَ ما صِـرْتُ هَلوعًا جَزاءَ مَا انْتَهَمَتْ

أَنا إِمامُ الْأَغْرارِ أَنْهَـجُ ما ضَـلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحْبـارُ وَاخْتَصَـمَتْ

سَـفاهَةُ الْبَثِّ مَذْهَـبٌ كَتَمَـتْ رِجالُه عَنْ سِـوايَ ما عَلِمَتْ

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