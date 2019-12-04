د. ريم سليمان الخش | باريس
أحتاج بغداد كي ترضى وتُرضيني
أحتاج ثورتها جمرا لكانوني
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أحتاج لبنانَ.. بل أحتاج وقفته
ضدَ البغاة فهدم البغيّ ذا ديني!
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أحتاج مالا كثيرا كي أفرقه
على اليتامى فلا تشقى وتشقيني
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أحتاج من زمني دارا ليسكنها
أهل الخيام فهم في الهون والطينِ
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تؤرجحُ الريح أوتاد الخيام وما
وخز الصقيع سوى وخز السكاكين
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من يمسح الحزن عن وجه البراءة من
يكفكف القهر عن دمع المساكين
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من يشعل الحبّ كي تخضرّ واحتنا
فيزهر العدل روضا من رياحين؟
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ماذا أصاب قلوب الناس إنْ سُئلت
عن التراحم : قالت ليس يعنيني!!
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سأخبر الله أنّ النور منطفئٌ
والزيت في الأرض حكرٌ للملاعين!!
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سأخبر الله أنّ القلب يعبده
لكنْ معابده طوع الشياطين
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أحتاج معجزة ياربُّ أملكها
حتى أحطم أغلال المساجين
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هل لي أبيٌّ عزيز النفس ينقذهم
من التجبّر من عته السلاطين؟!!
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أحتاجه الآن ياربي على عجلٍ
كي يغلق الباب إذْ يبكي ويُبكيني.