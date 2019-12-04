د. ريم سليمان الخش | باريس

أحتاج بغداد كي ترضى وتُرضيني

أحتاج ثورتها جمرا لكانوني

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أحتاج لبنانَ.. بل أحتاج وقفته

ضدَ البغاة فهدم البغيّ ذا ديني!

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أحتاج مالا كثيرا كي أفرقه

على اليتامى فلا تشقى وتشقيني

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أحتاج من زمني دارا ليسكنها

أهل الخيام فهم في الهون والطينِ

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تؤرجحُ الريح أوتاد الخيام وما

وخز الصقيع سوى وخز السكاكين

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من يمسح الحزن عن وجه البراءة من

يكفكف القهر عن دمع المساكين

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من يشعل الحبّ كي تخضرّ واحتنا

فيزهر العدل روضا من رياحين؟

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ماذا أصاب قلوب الناس إنْ سُئلت

عن التراحم : قالت ليس يعنيني!!

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سأخبر الله أنّ النور منطفئٌ

والزيت في الأرض حكرٌ للملاعين!!

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سأخبر الله أنّ القلب يعبده

لكنْ معابده طوع الشياطين

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أحتاج معجزة ياربُّ أملكها

حتى أحطم أغلال المساجين

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هل لي أبيٌّ عزيز النفس ينقذهم

من التجبّر من عته السلاطين؟!!

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أحتاجه الآن ياربي على عجلٍ

كي يغلق الباب إذْ يبكي ويُبكيني.