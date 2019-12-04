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سأخبر الله أنّ النور منطفئٌ

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

سأخبر الله أنّ النور منطفئٌ

 

د. ريم سليمان الخش | باريس

 

أحتاج بغداد كي ترضى وتُرضيني

                                أحتاج ثورتها جمرا لكانوني

//

أحتاج لبنانَ.. بل أحتاج وقفته

                             ضدَ البغاة فهدم البغيّ ذا ديني!

//

أحتاج مالا كثيرا كي أفرقه

                            على اليتامى فلا تشقى وتشقيني

//

أحتاج من زمني دارا ليسكنها

                          أهل الخيام فهم في الهون والطينِ

//

تؤرجحُ الريح أوتاد الخيام وما

                        وخز الصقيع سوى وخز السكاكين

//

من يمسح الحزن عن وجه البراءة من

                           يكفكف القهر عن دمع المساكين

//

من يشعل الحبّ كي تخضرّ واحتنا

                         فيزهر العدل روضا من رياحين؟

//

ماذا أصاب قلوب الناس إنْ سُئلت

                         عن التراحم : قالت ليس يعنيني!!

//

سأخبر الله أنّ النور منطفئٌ

                        والزيت في الأرض حكرٌ للملاعين!!

//

سأخبر الله أنّ القلب يعبده

                                 لكنْ معابده طوع الشياطين

//

أحتاج معجزة ياربُّ أملكها

                                حتى أحطم أغلال المساجين

//

هل لي أبيٌّ عزيز النفس ينقذهم

                           من التجبّر من عته السلاطين؟!!

//

أحتاجه الآن ياربي على عجلٍ

                         كي يغلق الباب إذْ يبكي ويُبكيني.

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