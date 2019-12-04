محمدُ خيرُ خلْقِ اللهِ طُرَّا

أبو نبراس البوصافي | مسقط

سأخلعُ عنْ هوى قلْبي التَّصابي

وأخلعُ حلَّتي وكذا شبابي

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وأخلعُ نعْلَ أيَّامي سِراعاً

وأسكبُ عبْرتي شوْقي عذابي

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وأكتبُ كلَّ قافيةٍ بجَمْرٍ

تعتَّقُ في دموعِ الاغْترابِ

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برمحِ الشَّوقِ أخدشُ نبْضَ قلْبي

أسافرُ في فراشاتِ الضَّبابِ

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أنادي الياسمينَ على ذبولٍ

وأبحثُ في سجِلَّاتِ الغِيابِ

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وأقرأُ كلَّ مدْحٍ في انْبِهارٍ

ويُعجزُني الرِّثاءُ عن الخطابِ

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قوافي الشعرِ قد ولدَتْ بِكفِّي

أراجيزاً بها أحْلى الثِّيابِ

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ستفنى في غياهِبَ من سرابٍ

وتُنْسى مثل أكْلٍ أو شرابٍ

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ولكنْ إنْ سبَكْتُ بها نبيًّا

مدى الأزمانِ تُحْدى في الرِّكابِ

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تضَمَّخُ في شرايينِ الحَشايا

بمسْكِ غزالِ قعْقعةِ الحِرابِ

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نعمْ تبدو رياشًا سابغاتٍ

تَبلْوَرُ أنجُمًا في كلِّ بابِ

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بخَطِّ الثُّلْـثِ قد كُتِبتْ عليْها

رسولُ اللهِ أحمدُ بِاقْتضابِ

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هو القاموسُ يُجلي كل كرْبٍ

هو التِّرياق في قصفِ الصِّعابِ

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هو النور المُغمَّدُ في صباحٍ

هو النسرينُ في الأرضِ اليَبابِ

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هو البدرُ المُنيرُ على اكْتِمالٍ

هو الإشراقُ ما بين الشِّعابِ

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محمدُ خير خلْقِ اللهِ طُرَّا

شفيعُ الناسِ في يوم الحِسابِ

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بأحمدَ تستقي عيني ضِياها

ويحلو لي التَّفاخرُ في الصِّحابِ

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صلاةُ اللهِ ما شمسٌ أهلَّتْ

وعيني في السَّماءِ على الشِّهابِ