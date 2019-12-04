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محمدُ خيرُ خلْقِ اللهِ طُرَّا

الأربعاء 04 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

محمدُ خيرُ خلْقِ اللهِ طُرَّا

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

سأخلعُ عنْ هوى قلْبي التَّصابي

                                  وأخلعُ حلَّتي وكذا شبابي

//

وأخلعُ نعْلَ أيَّامي سِراعاً

                             وأسكبُ عبْرتي شوْقي عذابي

//

وأكتبُ كلَّ قافيةٍ بجَمْرٍ

                                  تعتَّقُ في دموعِ الاغْترابِ

//

برمحِ الشَّوقِ أخدشُ نبْضَ قلْبي

                                أسافرُ في فراشاتِ الضَّبابِ

//

أنادي الياسمينَ على ذبولٍ

                                وأبحثُ في سجِلَّاتِ الغِيابِ

//

وأقرأُ كلَّ مدْحٍ في انْبِهارٍ

                             ويُعجزُني الرِّثاءُ عن الخطابِ

//

قوافي الشعرِ قد ولدَتْ بِكفِّي

                                   أراجيزاً بها أحْلى الثِّيابِ

//

ستفنى في غياهِبَ من سرابٍ

                                وتُنْسى مثل أكْلٍ أو شرابٍ

//

ولكنْ إنْ سبَكْتُ بها نبيًّا

                          مدى الأزمانِ تُحْدى في الرِّكابِ

//

تضَمَّخُ في شرايينِ الحَشايا

                               بمسْكِ غزالِ قعْقعةِ الحِرابِ

//

نعمْ تبدو رياشًا سابغاتٍ

                                 تَبلْوَرُ أنجُمًا في كلِّ بابِ

//

بخَطِّ الثُّلْـثِ قد كُتِبتْ عليْها

                               رسولُ اللهِ أحمدُ بِاقْتضابِ

//

هو القاموسُ يُجلي كل كرْبٍ

                        هو التِّرياق في قصفِ الصِّعابِ

//

هو النور المُغمَّدُ في صباحٍ

                         هو النسرينُ في الأرضِ اليَبابِ

//

هو البدرُ المُنيرُ على اكْتِمالٍ

                            هو الإشراقُ ما بين الشِّعابِ

//

محمدُ خير خلْقِ اللهِ طُرَّا

                           شفيعُ الناسِ في يوم الحِسابِ

//

بأحمدَ تستقي عيني ضِياها

                        ويحلو لي التَّفاخرُ في الصِّحابِ

//

صلاةُ اللهِ ما شمسٌ أهلَّتْ

                       وعيني في السَّماءِ على الشِّهابِ

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