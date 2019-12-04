كلب يتحول إلى نمر !

ترجمة- رنا عبدالحكيم

في محاولة يائسة لتخويف القرود، قرر مزارع في ولاية كارناتاكا بالهند أن يرسم على كلبه ألوان النمر على أمل أن تبتعد القردة عن أرضه.

وتصدر اسم المزارع سريكانت جودا عناوين الأخبار حول العالم مؤخرا، بعد ورود أنباء عن أنه استخدم صبغة شعر لإضفاء مظهر النمر على كلبه. وكان يأمل بهذه الطريقة أن يطرد القردة التي تدمر محاصيله.

وأخبر المزارع الهندي المراسلين أن الفكرة خطرت له قبل أربع سنوات عندما زار أوتارا كانادا ورأى مزارعًا في بهاتكال كان يستخدم دمية نمر مزيفة لتخويف القرود. وبدا الأمر سخيفًا، لكنه استخدم نفس الأسلوب ونجح بالفعل. ومع ذلك، فقد كان مقتنعًا بأن لعبة النمر لن تخدع القرود لفترة طويلة، لذلك قرر تجربة شيء آخر أيضًا.

ولم يكتفي جودا بصبغ شعر كلبه ليبدو كالنمر بل وضع ملصقات كبيرة للنمور في جميع أنحاء المزرعة.