«شابة عمانية» تمثل الشرق الأوسط في مؤتمر بيئي بإسبانيا

مسقط- وزارة البيئة

تشارك الشابة العمانية مريم بنت سعيد الخروصي، ممثلة عن شباب الشرق الأوسط في المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف (COP25) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر الخامس عشر للشباب (COY15) في إسبانيا من 27 نوفمبر إلى 13 ديسمبر الجاري.

وتعد هذه المشاركة هي الاجتماع الرسمي لأعضاء YOUNGO كل عام في المؤتمر وهو جلسة تحضيرية للمنظمات غير الحكومية الشبابية لإعداد أوراق المواقف والتواصل والتقاء بأعضاء جدد وإجراء مناقشات استراتيجية حول حلول تغير المناخ.

وجاء ترشيح الخروصية بالإضافة إلى ثلاثة عشر شاباً وشابة من قبل الأمم المتحدة للمشاركة في هذه المؤتمرات، حيث تم اختيارهم وفقاً لإسهاماتهم في مجال تغير المناخ ونتيجة عملهم المتواصل في القطاع البيئي وخصوصاً العمل المناخي.