«الصناعات الحرفية» تنظم معرضا بـ«الوسطى» بمشاركة 20 حرفيا

الدقم- محفوظ الشيباني

نظم مكتب الصناعات الحرفية، بمحافظة الوسطى المعرض الحرفي، بمحافظة الوسطى بمناسبة العيد الوطني 49 المجيد بقاعة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

واستمر المعرض لمدة يومين على فترتين الفترة الصباحية والمسائية، اشتملت منافذ البيع على عدد من المشغولات اليدوية من صنع المشاركين والمشاركات في مجالات الصوف والمنسوجات والغضف والخزفيات والخشبيات حيث تنوعت المنتجات المعروضة وامتازت بجودة الصنع وأشكالها الفريدة والجميلة.

رعى الحفل والي الدقم سعادة الشيخ أحمد بن سالم المحروقي وبحضور سيف بن مبارك الحجري مسؤول مكتب الصناعات الحرفية بمحافظة الوسطى وبمشاركة 20 حرفياً من داخل المحافظة وخارجها بهدف عرض منتجاتهم الحرفية وترويجها للشركات والزائرين للمعرض.