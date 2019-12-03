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3 أوراق عمل في ندوة «الإساءة ضد الطفل» بالبريمي

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:31 م بتوقيت مسقط

3 أوراق عمل في ندوة «الإساءة ضد الطفل» بالبريمي

 

 

البريمي - سيف المعمري

 

أقامت دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي، ندوة «الإساءة ضد الطفل» بمبنى الدائرة تحت رعاية الشيخ أحمد بن محمد بن هدية المهري، مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة البريمي، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة وجمع من المهتمين وطلبة وطالبات المدارس.

 وبدأت الندوة بكلمة دائرة التنمية الاجتماعية بمحافظة البريمي قدمها الشيخ عبدالله بن سالم المعمري مدير الدائرة تطرق فيها للجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية حقوق الطفل والحد من الإساءة إليه من خلال المتخصص بذلك، كما أشار إلى أن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على دور الأسرة في ذلك.

وتضمنت الندوة ٣ أوراق عمل الورقة الأولى جاءت بعنوان (حقوق الطفل العماني ودور لجان حماية الطفل من الإساءة) وفي ورقة العمل الثانية التي عنونت (الإساءة وآثارها على انحراف الأحداث) ، فيما جاءت ورقة العمل الثالثة بعنوان (حماية الطفل في القانون العماني) .

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