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بالتعاون بين "الزبير" و"كوربوريت هب 9" البحرينية

ورشتا عمل حول مُسرعات الأعمال لنمو المؤسسات

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:16 م بتوقيت مسقط

ورشتا عمل حول مُسرعات الأعمال لنمو المؤسسات

 

مسقط – الرؤية

نظم مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بالتعاون مع كوربوريت هب 9 البحرينية ( (CH9ورشتي عمل حول مسرعات الأعمال للمؤسسات ونموها؛ بحضور عدد من أعضاء برنامج الدعم المباشر المقدم من المركز.

وتعمل كوربوريت هب البحرينية كمركز لتسريع الأعمال في البحرين بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات الناشئة على الابتكار والنمو من خلال المعرفة ودعم الاستثمار بهدف تنميتها والوصول إلى الأسواق المحلية والخليجية والإقليمية.

ويعد مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة إحدى مبادرات مؤسسة الزبير في مجال المسؤولية المجتمعية ويهدف إلى دعم رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطوير مشاريعهم التجارية وتنميتها.

وركزت ورشتا العمل على كيفية مضاعفة التدفق النقدي للمشاريع الصغيرة وكيفية زيادة الربحية بمقدار ثلاثة أضعاف وكيفية مضاعفة قيمة المشروع لعشرة أضعاف في فترة محددة.

وقال علي شاكر مستشار تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بمركز الزبير للمؤسسات الصغيرة: تهدف هذه الورش إلى تعزيز النمو المتسهدف لأعضاء المركز، وقدمت العديد من الأدوات والطرق للمساعدة في تخطيط النمو والأهداف بناء على اتقان ممارسات روكفلر النسخة الثانية.

ومن جانبه قال محمد الطواش الرئيس التنفيذي لشركة كوربوريت هب 9 البحرينية (CH 9): سعداء بتوحيد الجهود مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة من خلال دعم رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة في السلطنة والبحرين من خلال توجيههم نحو فرص النمو وتحسين الخدمات التي يقدموها لزبائنهم. وقد شهدت الورشة تفاعلا من قبل رواد الأعمال المشاركين في الورشة مع المواضيع المطروحة، ونسعى في كوربوريت هب 9 إلى مساعدة رواد الأعمال في التفكير المحتمل للاستثمار مستقبلا وتوسيع نطاقهم مع 4 عوامل أساسية وهي المجتمع والإستراتيجية والتنفيذ والنقد.

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