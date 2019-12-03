انطلاق الفعالية الرئيسية لمهرجان مسقط للمأكولات "Muscat Eat".. غدا

مسقط - الرؤية

تنطلق مساء الغد في الموج مسقط للغولف الفعالية الرئيسية للنسخة الثالثة من مهرجان المأكولات "Muscat Eat" الحدث الأكبر من نوعه على مستوى السلطنة، تحت رعاية السيد عادل بن المرداس بن أحمد البوسعيدي مستشار الشؤون السياحية بوزارة السياحة.

وتستمر عروض وفعاليات مهرجان المأكولات "Muscat Eat" على مدار ثلاثة أيام من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري. ويتضمن المهرجان فعاليتين أخريين: مهرجان المأكولات العمانية "نكهة عُمان" ومهرجان عربات الأكل المتنقلة "حارة مسقط".

وستشهد الفعالية الرئيسية للمهرجان هذا العام مشاركة أكثر من 100 طاهٍ وجهة ومؤسسة عمانية ودولية متخصصة تعرض منتجاتها وتقدم تجارب الطهي والتذوق المباشر للجمهور إضافة إلى الفعاليات المصاحبة من عروض مسرحية وموسيقية وترفيهية ومسابقات جماهيرية ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال وللعائلات.

وقالت سارة بنت نجيب البلوشية مُؤسِسة "Muscat Eat" ورئيسة اللجنة المنظمة للمهرجان إن نسخة هذا العام شهدت تطويرا كميا ونوعيا من خلال تنظيم 3 مهرجانات متخصصة في 3 عطل لنهاية الأسبوع بين شهري نوفمبر وديسمبر أو من خلال توسعة حجم المشاركة في المهرجان الرئيسي الثالث والتنويع المبني على الجودة في اختيار الجهات المشاركة والفعاليات المصاحبة بحيث تستقطب وتلائم مختلف الأذواق والفئات والأعمار.

وبالإضافة إلى أقسام ومنصات الأكل والتذوق والطبخ، تحتوي نسخة هذا العام من الفعالية الرئيسية لمهرجان المأكولات "Muscat Eat" على العديد من العروض المسرحية والموسيقية والترفيهية والمسابقات الجماهيرية بهدف استقطاب الجماهير من كافة الفئات العمرية وخصوصا العائلات والأطفال وذلك للاستمتاع بتجربة تذوق المأكولات العمانية والعالمية أثناء عطلة نهاية الأسبوع في جو من الحماس والبهجة والمرح.

ومن أبرز الفعاليات والعروض الموسيقية والترفيهية المصاحبة استعراض "دانسنغ دولز" ومسرحية "علاء الدين" إضافة إلى العروض والفعاليات المستمرة من العام الماضي كالطهي والتذوق المباشر ومسابقات الجماهير والعروض الكوميدية الفردية "Stand Up" وفعالية نفخ الفقاعات الصابونية "Bubble Man"، إلى جانب العروض الموسيقية اليومية لفرقة "Just Jam" وسيكون عرض الفنان هيثم رافي حصريا في العاشرة من مساء الجمعة 6 ديسمبر.

ويشار إلى أنَّ القرية المخصصة لفعاليات مهرجان المأكولات "Muscat Eat" في الموج مسقط للغولف ستفتح أبوابها يومياً من الرابعة مساءً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل وسيكون دخول المهرجان بتذاكر.