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الطلب المُسبق عبر الإنترنت لفترة محدودة ..هواوي MATE30 PRO" يصل السلطنة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

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HUAWEI - HUAWEI Mate30 Pro Reveal 1
HUAWEI - HUAWEI Mate30 Pro Reveal 2
جانب من الحضور
E20T0554

 

 

الرؤية – فايزة الكلبانية

 

كشفت مجموعة هواوي للمستهلكين في عُمان عن هاتف HUAWEI Mate30 Pro الذي ينتظره الجميع ويحظى بقبول كبير لدى المستخدمين. وأصبح بإمكان محبي هواوي بالسلطنة تسجيل اهتمامهم وطلب الهاتف الجديد مسبقاً على الإنترنت.

وتتوفر عروض تجريبية لهاتف HUAWEI Mate30 Pro في متجري هواوي بسيتي سنتر مسقط، وسيتي سنتر القرم، ويتوفر الهاتف الذكي الجديد بكميات محدودة وبلونين: الأسود والفضي الفضائي؛ ليقدم تجربة ذكية مفعمة بالفرص والمزايا والإمكانات تتضمن نظام كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة طورتها هواوي بالتعاون مع Leica.

ويرسي هاتف HUAWEI Mate30 Pro معاييرا جديدة على كل الأصعدة ابتداءً من التصميم الأنيق وهندسة العتاد وابتكار البرامج مما أهله للتربع على صدارة الهواتف الذكية وساهم في حصده للعديد من الإشادات العالمية.

وكونه يتربع على قمة التطورات التقنية للهواتف النقالة، تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate30 Pro بنظام تشغيل EMUI 10 الذي طورته هواوي اعتماداً على العديد من الأنظمة مفتوحة المصدر، ومن بينها مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ويعمل الهاتف دون تحميل خدمات Google Mobile Services حيث بإمكان المستخدمين تحصيل تطبيقاتهم المُفضلة والاستمتاع بها عبر متجر هواوي للتطبيقات المُثبت مُسبقا.

وقال إيان لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في عدة دول في الشرق الأوسط (عُمان وقطر والبحرين): بالنسبة لأعمالنا في السلطنة، سجلنا زيادة بنسبة 25% في المبيعات حتى شهر نوفمبر، ونجحنا في إثراء تجربة عملائنا بالعصر الجديد من الهواتف الذكية. والآن، نأتيهم بعملاق الهواتف الذكية HUAWEI Mate30 Pro الذي يضع مفاهيم جديدة مستنداً إلى تصميمه الرائع ومزاياه المتعددة بدءًا من معالجه وحتى خصائصه المرئية وعرض الفيديو والتصوير إضافة إلى شاحنه فائق السرعة اللاسلكي والسلكي. وسنواصل تزويد عملائنا في عُمان بأحدث صيحات التكنولوجيا التي تجعل حياتهم أسهل ويسعدنا انضمامهم إلى رحلتنا نحو بناء عالم ذكي ومتصل بالكامل.

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