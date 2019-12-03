رئيس اللجنة المنظمة لـ"خليجي 24": "فيفا" يشارك في التنظيم.. وسعداء بنجاح البطولة

رسالة الدوحة - الرؤية

أبدى ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس الخليج "خليجي 24"، سعادته بنجاح المساعي الحثيثة التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولة لتحقق أهدافها حتى الآن، والبطولة على مشارف الدور نصف النهائي.

وقال الخاطر -في المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بالمركز الإعلامي لـ"خليجي 24"، بحضور جمع غفير من وسائل الإعلام العربية والعالمية: "أهلا بالجميع بدوحة الجميع، هذا هو شعار بطولة خليجي 24، نرحب بكم في العاصمة القطرية الدوحة، عملنا بجهد كبير لإخراج البطولة بالصورة التي ترونها، الجهود التنظيمية مستمرة وتتطور لتستجيب لكل المتطلبات". وأضاف الخاطر: "مشاركة منتخبات السعودية والبحرين والإمارات في هذه النسخة أعطت البطولة تنافسية عالية، واللعب بمجموعتين خلق نوعًا من التنافس الكبير وأدى إلى رفع مستوى البطولة، ولا شك أننا سنشهد نصف نهائي مشوّق بين المنتخبين السعودي والقطري من جهة والعراق والبحرين من جهة أخرى".

وحول مشاركة الفيفا في عملية التنظيم، أكد الخاطر أنَّ الفيفا موجود بقطر بطبيعة الحال لأنهم على مشارف إقامة بطولة كأس العالم للأندية في الحادي عشر من ديسبمر الجاري، و"خليجي 24" تقام على أحد الملاعب التي ستحتضن بطولتي كأس العالم للأندية وكأس العالم قطر2022، وجود "فيفا" لا يقتصر على المراقبة، هم مشاركون في عملية التنظيم، وهنالك فرصة لإيجاد لحمة مشتركة بين اللجنة المنظمة و"فيفا" هنا في قطر.

وأكد الخاطر أن التعاون موجود بين دول الجوار والدول العربية لإشراكها في أعمال التنظيم لكأس العالم قطر 2022، وقال: "شارك في "خليجي 24" حوالي 1800 متطوع تقريبا، 200 منهم من دول الجوار ودول المنطقة، هذه بحد ذاتها مشاركة مهمة ببطولة كأس الخليج، لدينا عدة برامج ترعاها اللجنة العليا للمشاريع والإرث تهدف لاستقطاب كوادر من المنطقة منها برنامج "الجيل المبهر"، وبرنامج "تحدي 22"، الباب مفتوح للمنظمين من دول الجوار، فريق كأس العالم سيكون كبيرا وسبل التعاون مفتوحة للجميع".