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صفقة مُربحة مع الكوبيه الرياضية الفخمة

"إنفينيتي Q60" بسعر خاص حتى 26 ديسمبر

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

"إنفينيتي Q60" بسعر خاص حتى 26 ديسمبر

 

مسقط – الرؤية

 

تُقدم إنفينيتي عُمان سعرًا خاصًا على الكوبيه الرياضية الفخمة إنفينيتي Q60 PREMIUM 3.0T MMD SFT SPR 18  حتى 26 ديسمبر، بناءً على وعدها بتقديم تجربة العلامة التجارية من الدرجة الأولى للعملاء.

ويشمل العرض الترويجي الخاص على إنفينيتي Q60 : سعر خاص، وهدايا قيّمة مضمونة، وتسجيل مجّاني، وضمان الشركة الصانعة، وبطاقة AAA للمساعدة على الطريق.

وقال متحدّث من شركة إنفينيتي عُمان: مع استمرارنا في تقديم أفضل السيارات الفاخرة إلى سلطنة عُمان، نتأكد من أنَّ عملاءنا يتمتعون بحق بتجربة أفضل ما تُقدمه إنفينيتي. وكانت إنفينيتي دائمًا في طليعة التصميم الجريء والتكنولوجيا الرائدة، حيث تقدم Q60 كلا من الصفتين بوفرة. وتُبرز الخطوط القوية المشدودة ذات المظهر الجريء في الشكل الخارجي إمكانات الأداء المُذهلة في Q60 والتي يعززها المحرك المتقدم والجديد كليًا سداسي الأسطوانات بالتيربو المزدوج سعة 3.0 لتر.

 

ويُشار إلى أنَّ إنفينيتي Q60 مدعومة بمحرك توربو مزدوج سعة 3,0 ليتر، إضافة إلى تكنولوجيا توليد الطاقة V6 التي توفر 400 حصاناً من القوة السلسة، التي تجمع بين التصميم المُعبّر والأداء المفعم بالإثارة والنواحي الديناميكية المُتقدمة. وهي تبرز بين مثيلاتها بفضل التصميم الفريد، وإحساس الجيل القادم والتكنولوجيا المبتكرة التي تميزها. وتُجسّد إنفينيتي Q60 تفاني إنفينيتي في تطوير تقنيات قيادة جديدة ومبتكرة توفر تجربة مشجعة وملهمة خلف عجلة القيادة.

 

 

 

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