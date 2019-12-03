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"شل العُمانية" تضع حجر أساس المكتب الرئيسي الجديد

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:38 م بتوقيت مسقط

"شل العُمانية" تضع حجر أساس المكتب الرئيسي الجديد

مسقط- الرؤية

 

أطلقت "شل العُمانية" مشروع مبنى المكتب الرئيسي الجديد الخاص بها، خلال حفل وضع حجر الأساس في ميناء الفحل. وأقيم الحفل في مكتب شل العُمانية الذي يمتد عمره لعقود من الزمن، وحضره عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي شل العُمانية، إضافة إلى عدد من ممثلي الشركات المتعاقدة.

وقال الدكتور محمد بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة شل العُمانية: في العام الماضي، احتفلنا بمناسبة الذكرى الستين لبدء أعمال شل في تسويق الوقود في السلطنة، وخلال الحفل عبرنا عن اعتزازنا بتاريخنا في عُمان، وأكدنا من جديد التزامنا بالمساهمة في بناء مستقبلها ومواصلة خدمتها. لهذا، نحتفل هذا العام ببدء مرحلة جديدة في رحلتنا من خلال الاستثمار في بناء مكتب رئيسي جديد للشركة في ميناء الفحل. وبمجرد اكتمال المشروع، سيُساهم المكتب الرئيسي الجديد في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع والرفاهية والتعاون وتحقيق التوازن بين الأمور الحياتية والعملية لموظفي شل العُمانية.

وأضاف البلوشي: نبحث باستمرار عن المجالات التي من شأنها أن تساعد في خلق فرص أعمال ووظائف للمواهب العُمانية والشركات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة في تحقيق القيمة المحلية المضافة في السلطنة.

وتؤمن شل العُمانية بأهمية خلق بيئة عمل شاملة للجميع، تمكنهم من الازدهار والتطور، وهذه الثقافة تُعد بمثابة المفتاح الرئيسي للابتكار،  وتطوير المواهب والحفاظ عليها. وتبلغ نسبة التعمين في الشركة ما يقارب 93%. وتماشيًا مع ذلك، تعمل شل العُمانية على توفير بيئة عمل مثالية يشعر فيها جميع الموظفين بالتقدير، حيث تهتم برعاية مواهبهم كأفراد، وتغرس فيهم قيم الصدق والنزاهة واحترام الآخرين، مما يُعزز من كونهم أعضاء فريق متعاون ومميز.

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