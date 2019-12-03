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أفضل فندق فاخر عالميا في 2019

تتويج "قصر البستان" بجائزة السفر العالمية

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

 

حصد فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون جائزة أفضل فندق فاخر عالمياً ضمن الحفل الختامي لجوائز السفر العالمية لعام 2019، الذي أٌقيم في دار الأوبرا السلطانية بمسقط، وذلك تأكيدا لمكانته الراسخة كأفخم الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وقالت كاترين هيرز، مدير عام فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون: يؤكد هذا التكريم مكانة فندق قصر البستان ريتز – كارلتون في صدارة الوجهات السياحية حول العالم، وجاءت الجائزة لتترجم الأصداء الواسعة والنتائج المثمرة التي حققناها بعد استكمال أعمال التجديد، وسنواصل سرد أسطر جديدة في قائمة إنجازاتنا ونجاحاتنا حيث سنُركز جهودنا على تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية عالمية ونثري ضيوفنا بتجربة إقامة لا تنسى سماتها كرم الضيافة العُمانية الأصيلة.

ويشار إلى أن فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون يرتمي في أحضان واحة خضراء نضرة بين الجبال ومياه بحر عُمان اللازوردية، ونجح على مدار أكثر من 30 عاماً في إرساء معاييرٍ قطاع الضيافة في السلطنة. ويتضمن الفندق تشكيلة من المرافق التي تمزج بين عراقة الماضي وحداثة المستقبل بملامح محلية أصيلة وتصاميم عالمية غير مسبوقة. وعبر موقعه ذي الإطلالات الخلابة، ومطاعمه العالمية، وسبا الحواس الست التي تقدم مجموعة من علاجات تجديد النشاط والاسترخاء، يُعد الفندق الملاذ المثالي للأحباء والعائلات والضيوف والمسافرين حيث يعدهم بذكريات لا تنسى وتدوم العمر.

وتُعد جائزة "أفضل فندق فاخر عالمياً" من جوائز السفر العالمية لعام 2019 أحدث إضافة إلى سلسلة التكريمات والجوائز التي فاز بها فندق قصر البستان، ريتز – كارلتون خلال العام بما في ذلك إدراجه في قائمة أفضل 15 فندقا في منطقة الشرق الأوسط وذلك عن فئة "اختيارات القراء" ضمن جوائز "كوندي ناست ترافيلر" لهذا العام.  

 

 

 

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