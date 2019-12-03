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تفاصيل إقالة كومان .. وحجم المكافآت المالية للاعبين

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 05:28 م بتوقيت مسقط

تفاصيل إقالة كومان .. وحجم المكافآت المالية للاعبين

 

الدوحة- (موفد الرؤية) وليد الخفيف

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" إن الاتحاد العماني لكرة القدم يعتزم إقالة الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا الوطني الاول لكرة القدم بالكامل، وذلك في أعقاب الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج "خليجي 24" بقطر، إثر الخسارة من السعودية 1-3.

وأكدت المصادر أن مجلس ادارة الاتحاد سيجتمع عقب عودة البعثة إلى مسقط، لإصدار قرار الإقالة الجماعية، في مسعى منهم لتهدئة الشارع الرياضي الذي شن حملة انقادات واسعة على المنظومة الكروية بوجه عام والجهاز الفني والمدرب أروين كومان بوجه خاص.

واشارت المصادر إلى أن رئيس الاتحاد بدأ مشاورات لاختيار خليفة لكومان، مستبعدا خيار المدرب الوطني نهائيا، كما سيكون منصب مساعد المدرب أجنبيا أيضا، وذلك بعد حملة الانتقادات التي طالت مهنا سعيد الذي احتفظ بمنصبه مع لوجوين ولوبيز كارو والهولندي بيم فيربيك.

وكان مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم اتخذ قرار قبل شهرين بحل لجنة المنتخبات، وإسناد مهامها إلى اللجنة الفنية، لذا فقد تضع تلك اللجنة المعايير التي يختار بناءً عليها المدرب الجديد، من اجل استكمال مشوار الأحمر نحو نهائيات أمم آسيا ومونديال قطر 2022.

وفي سياق متصل، علمت "الرؤية" أن اتحاد الكرة منح لاعبيه مبلغ الف ريال عماني، اضافة إلى 3 آلاف ريال من قبل وزارة الشؤون الرياضية، وحرص أحد مسؤولي الوازرة على تسليم المبلغ الذي وصل إلى 4 آلاف ريال، قبل مباراة السعودية، الأمر الذي يبدد رواية عدم حصول اللاعبين على مكافأت مالية خلال فترة الدور الاول.

وتحدد لائحة المكافآت المعمول بها في اتحاد الكرة مبلغ 200 ريال عماني على الفوز، غير أن اللاعبين استلموا مبلغ 1000 ريال عن مباراتي البحرين والكويت رغم التعادل في الأولى، قبل أن يصل مسؤول رفيع المستوى من وزارة الشؤون الرياضية بتوجيهات من معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية صباح يوم المباراة الثالثة، لتسليم اللاعبين المبلغ كاملا ( وهو 4 ألاف ريال)، مع تأكيده أن الدعم والمساندة ستتواصل على كافة الأوجه والمستويات بهدف الفوز والمضي قدما نحو المحافظة على اللقب.

 

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