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أمرٌ رشيد

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:02 ص بتوقيت مسقط

أمرٌ رشيد

 

عديله  اللواتي | مسقط

 

على مَوائدِ المُثقَّفين

لذائذُ ،  بسعرٍ ثمين

علومٌ ومعارف؛

 

أدبٌ ، سياسةٌ ، اجتماعٌ

تاريخٌ ، ودين

تدورُ ذاتَ الشمالِ  وذاتَ اليمين

***  

موائدُهُم مِعطاءة

بذرَتُها ، بحثٌ وقراءة

تفاضَلوا بالكفاءة

 

اِنْ كنتَ مَدعُوّاً

ترتشِفُ شيئاً من ذاكَ المَعين

 

ثَراءٌ واعتزاز

تغافلَ عنهُ العُموم

 

دُونهُ ، لَهوٌ مُقدَّسٌ بامتياز

وللأوقاتِ ابتزاز

***

 

رُبَّ قولٍ في سُطورٍ،

جَذوةٌ تُبدِّدُ ظُلْمةً

أو مفتاحٌ يفكُّ لغزاً عنيد

أو مدارِكُ لأفقٍ بعيد

 

الدقائقُ والسُّوَيعات

عندما تصالحُ الصفحات

تكشفُ للمسائلِ ،  فَهماً آخر

وللحياةِ معنىً جديد

يُصاغُ به غدٌ سعيد

***

 

للناسِ  أثمانٌ

كُلٌّ ، بمَكنونِ عقلِهِ ، ومايُجيد

 

ويعلو ، مَنْ كلّما تعلّمَ ،

سألَ المزيد

***

 

{اقرأْ} ،

هبَةُ السّماءِ

لأُ مّةٍ .. لاتقرأ

وما أمرُها بِرَشيد.

 

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