عديله اللواتي | مسقط
على مَوائدِ المُثقَّفين
لذائذُ ، بسعرٍ ثمين
علومٌ ومعارف؛
أدبٌ ، سياسةٌ ، اجتماعٌ
تاريخٌ ، ودين
تدورُ ذاتَ الشمالِ وذاتَ اليمين
***
موائدُهُم مِعطاءة
بذرَتُها ، بحثٌ وقراءة
تفاضَلوا بالكفاءة
اِنْ كنتَ مَدعُوّاً
ترتشِفُ شيئاً من ذاكَ المَعين
ثَراءٌ واعتزاز
تغافلَ عنهُ العُموم
دُونهُ ، لَهوٌ مُقدَّسٌ بامتياز
وللأوقاتِ ابتزاز
***
رُبَّ قولٍ في سُطورٍ،
جَذوةٌ تُبدِّدُ ظُلْمةً
أو مفتاحٌ يفكُّ لغزاً عنيد
أو مدارِكُ لأفقٍ بعيد
الدقائقُ والسُّوَيعات
عندما تصالحُ الصفحات
تكشفُ للمسائلِ ، فَهماً آخر
وللحياةِ معنىً جديد
يُصاغُ به غدٌ سعيد
***
للناسِ أثمانٌ
كُلٌّ ، بمَكنونِ عقلِهِ ، ومايُجيد
ويعلو ، مَنْ كلّما تعلّمَ ،
سألَ المزيد
***
{اقرأْ} ،
هبَةُ السّماءِ
لأُ مّةٍ .. لاتقرأ
وما أمرُها بِرَشيد.