عديله اللواتي | مسقط

على مَوائدِ المُثقَّفين

لذائذُ ، بسعرٍ ثمين

علومٌ ومعارف؛

أدبٌ ، سياسةٌ ، اجتماعٌ

تاريخٌ ، ودين

تدورُ ذاتَ الشمالِ وذاتَ اليمين

***

موائدُهُم مِعطاءة

بذرَتُها ، بحثٌ وقراءة

تفاضَلوا بالكفاءة

اِنْ كنتَ مَدعُوّاً

ترتشِفُ شيئاً من ذاكَ المَعين

ثَراءٌ واعتزاز

تغافلَ عنهُ العُموم

دُونهُ ، لَهوٌ مُقدَّسٌ بامتياز

وللأوقاتِ ابتزاز

***

رُبَّ قولٍ في سُطورٍ،

جَذوةٌ تُبدِّدُ ظُلْمةً

أو مفتاحٌ يفكُّ لغزاً عنيد

أو مدارِكُ لأفقٍ بعيد

الدقائقُ والسُّوَيعات

عندما تصالحُ الصفحات

تكشفُ للمسائلِ ، فَهماً آخر

وللحياةِ معنىً جديد

يُصاغُ به غدٌ سعيد

***

للناسِ أثمانٌ

كُلٌّ ، بمَكنونِ عقلِهِ ، ومايُجيد

ويعلو ، مَنْ كلّما تعلّمَ ،

سألَ المزيد

***

{اقرأْ} ،

هبَةُ السّماءِ

لأُ مّةٍ .. لاتقرأ

وما أمرُها بِرَشيد.