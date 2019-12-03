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ما نزال أصحاب السيادة!!

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

ما نزال أصحاب السيادة!!

 

سماح الضاهر| ألمانيا

 

يقودونَ ٲحلامنا إلى مقصلةِ الانتظار

 ويدﱠَعون

بٲنهم ٲصحاب السيادة

مقهورونَ..... مذلولون

في بلدٍ لم نعد نعرفها

و في ٲصقاعِ العالم

نحنُ مشردون

نَكذبُ حتى على أنفسنا

فكل ما نقوم به انتصار

تَشَرُّدُنا..... خِزيُنَا ... انتصارٌ

حتى لو سويَت بيوتنا بالٲرض

غُمست ٲحلامنا بالطين

 قُسِّمَت أرضنا ٲجزاء وٲجزاء

فإنجازنا  ما زال يسمى  انتصارٌ

حتى لو جاءنا الأسيادُ من كل حدبٍ وصوب

وقاتلوا برجالنا ومالنا

باسمنا ودِمائنا

 فشكرا لهم  تشريفنا بحضورهم

عند توزيع الغنائم

وها نحن يا سادة رغم رحلاتنا الطويلة

في عالم الأوهام

ما نزال أصحاب السيادة.

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