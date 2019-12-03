محافظ جنوب الباطنة يتفقد عددًا من المشاريع التنموية في الرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

تفقد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ جنوب الباطنة، برفقة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق، رئيس لجنة الشؤون البلدية بالوقوف على مشاريع الممشى الصحي بولاية الرستاق وكذلك مشروع طريق المنصور - الغيل الذي تم الانتهاء منه مؤخراً وكذلك تمّ الوقوف على مشروع تجميل المدخل الرئيسي لولاية الرستاق بمنطقة الحزم.

يذكر أنّ مشروع الممشى بمنطقة يقع بمنطقة برج الردة بطول 1700 م وعرض 30م، حيث تمت أعمال التسوية وتركيب الانترلوك لحارتين وبنفس طول الممشى، وتمّ التشجير وأعمدة إنارة، كما سيتم العمل على مراحل ووفق مساهمة متوقعة من القطاع الخاص في الولاية وكذلك تم استحداث ممشى رملي بعرض 20 مترا وقد روعي في تنفيذه المواصفات الفنية، ومشروع طريق الغيل – المنصور الذي يبلغ طوله 7 كيلومترات تم تنفيذه من قبل شركة تسنيم ويخدم أهالي قرى المنصور والعديد من القرى الجبلية، ويربط تلك القرى بطريق الباطنة السريع ليشكل رافداً اقتصاديا وسياحياً.