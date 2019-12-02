كشف تفاصيل النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة 2020".. غدا

الرؤية- مدرين المكتومية

تطلق جريدة "الرؤية"، بشراكة مع وزارة السياحة، الأربعاء المُقبل، النسخة الثانية من "جوائز عُمان للسياحة 2020"، خلال مؤتمر صحفي بمسرح الوزارة.

وتمثل الجوائز إحدى أبرز مبادرات "الرؤية" ضمن نهج "إعلام المُبادرات"، وتأتي من منطلق تنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- بتعزيز التنويع الاقتصادي عبر القطاعات غير النفطية، ومنها القطاع السياحي الواعد، إلى جانب تحفيز المؤسسات والأفراد والجهات على مواصلة الإنجاز في هذا القطاع وتنميته، بما يُحقق الفوائد الإيجابية المأمولة على الاقتصاد الوطني. وسيُفتح باب التقدم للتنافس على الجائزة بعد حفل التدشين مباشرة.

وقال السيد عادل بن المرداس البوسعيدي مستشار الشؤون السياحية بوزارة السياحة، إن الوزارة وضمن الاستراتيجية العُمانية للسياحة تثمِّن كافة الجهود الداعمة للقطاع، ومن ضمنها "جوائز عُمان للسياحة"، التي تمكنت من أن تحدث حِراكا إيجابيًا أوجَد مساحةَ لتحفيزٍ كافة العاملين بالقطاع، دفعتهم للتطوير والابتكار وتبني أفكار إبداعية جديدة ستسهم في تعزيز مستويات تنافسية القطاع داخلياً وخارجياً، وتعميم أفضل الممارسات لضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة؛ حيث تعتمد الجائزة أسسًا معيارية تدعم برامج التنمية والتخطيط الإستراتيجي.

ومن جهته، قال المكرم حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية المشرف العام على الجائزة إنَّ تدشين النسخة الثانية من جوائز عُمان للسياحة بالتعاون مع وزارة السياحة يمثل تجديدا لالتزام "الرؤية" بدعم القطاع السياحي، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من هذه الجائزة، والتنافس الكبير الذي شهدته وأسفر عن فوز عدد من المؤسسات السياحية والأفراد والمستثمرين.

وأوضح الطائي أنَّ الجوائز تستهدف تحقيق أعلى مستويات التنافسية والتحفيز في مسيرة التطوير السياحي، من خلال توفير منصة تكريم سنوية، تحتفي بالجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعظيم العوائد الاستثمارية فيه، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المُقدمة للزوار والسائحين. ويشار إلى أنَّ الشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران) تجدد شراكتها الاستراتيجية لدعم الجائزة للسنة الثانية علي التوالي.